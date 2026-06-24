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        Haberler Magazin Tuğçe Tayfur: Babamı prenses gibi göstermeyin

        Tuğçe Tayfur: Babamı prenses gibi göstermeyin

        Merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın'ın sahibi olduğu mekâna düzenlenen operasyonun ardından açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 10:45 Güncelleme:
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        "Babamı prenses gibi göstermeyin"

        Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’un eşi Muhammet Aydın’ın sahibi olduğu mekâna ‘yüksek hesap’ aldığı gerekçesiyle operasyon düzenlendi. Kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Aydın hakkında ‘Suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme’ suçundan işlem yapıldı.

        Olayın ardından Ferdi Tayfur’un yeğeni Şirin Gözalıcı, “Ferdi Tayfur’un damadı ifadelerin kullanılmasını doğru bulmuyoruz” diyerek, tepki gösterdi. Merhum sanatçının oğlu Ferdi Taha Tayfur da destek oldu.

        Yaşananlar sonrası Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı: Yapılan her yatırım Muhammet Aydın’ın şahsına aittir. Ticarette bazen yanlışlar olabilir. Canım babamın da yaptığı ticaretler vardır. Babamı prenses gibi göstermekten vazgeçin. Keza eşim de prenses erkeklerden değil. Kralı kral olarak hatırlayalım. Çıtkırıldım olarak değil.

        Öte yandan merhum Ferdi Tayfur, kızının bu evliliğine karşı çıkmış ve nikâha katılmamıştı.

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        #Tuğçe Tayfur
        #ferdi tayfur
        #Muhammet Aydın
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