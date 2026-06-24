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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Evlilikte cimrilik hem boşanma hem de tazminat sebebi | Son dakika haberleri

        Evlilikte cimrilik hem boşanma hem de tazminat sebebi

        Yargıtay, eşini elektrik, su ve temel ihtiyaçlar konusunda aşırı kısıtlayan tutumların boşanma ve tazminat gerekçesi sayılabileceğine hükmetti. Eşinin cimriliği nedeniyle dava açan kadın, evin temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını ve sürekli baskıya maruz kaldığını öne sürdü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        Cimrilik boşanma sebebi

        Eşine sürekli, ‘banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin, çay demleme' diyen aşırı tutumlu davranan eşine kara haber Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkemeye göre; ‘elektrik faturası artacak' diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi.

        KOCASININ DAVRANIŞLARDAN ZORLANDI

        İHA'daki habere göre; kocasının cimriliğinden dolayı sıkıntı yaşadığını öne süren K.L. isimli genç kadın Aile Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Kocasının aşırı cimri davrandığını, eve kimsenin gelip gitmesini istemediğini, müşterek evin yaşanabilir şartlara sahip olmadığını iddia etti.

        "IŞIĞI ÇOK YAKTIN"

        Evin temel ihtiyaçlarının bile yeterince karşılanmadığını belirten K.L. "Beni sürekli, ‘banyonun ışığını çok yaktın, sifonu çektin' gibi sebeplerle hakaret edip evden kovuyor. Bir adet patates dahi kalsa eve gıda malzemesi, deterjan almıyor.

        "ÇAY DEMLEMEM BİLE YASAK"

        Çay demlememi bile yasakladı. Kişisel temizliğine de dikkat etmiyordu. Devamlı olarak beni aldatabileceği vurgusunu yapıyordu. Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanmamıza ve aylık bin 500 TL yoksulluk nafakasına, faizi ile 30 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminata karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

        Bursalılar kararı farklı farklı görüşlerle değerlendirirken, Yargıtay'ın kararının bundan sonraki kararlarda emsal teşkil edeceği hatırlatıldı.

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