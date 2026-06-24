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        Haberler Gündem Güncel Başkentteki kazada kahreden detay! Hastaneden birliğine dönerken kaldırımda otobüs çarptı! | Son dakika haberleri

        Hastaneden birliğine dönerken kaldırımda otobüs çarptı!

        Ankara'da belediye otobüsü ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kişinin, başkentte vatani görevini yapan Hamza Efe Doğan olduğu öğrenildi. Doğan'ın öğle saatlerinde hastaneye gittiği, tekrar birliğine dönerken kaldırımda otobüs çarptığı belirtildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Hastaneden birliğine dönerken kaldırımda otobüs çarptı!

        Ankara'da belediye otobüsü ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kişinin, başkentte vatani görevini yapan ve hastaneden birliğine dönen Hamza Efe Doğan (20) olduğu ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre kaza, dün öğle saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda meydana geldi. Aynı yönde ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen EGO otobüsü ile Ö.K. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı.

        Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Seyir halindeki otobüsümüzün önüne aniden çıkan bir hafif ticari aracın yaptığı manevra sonucunda sürücümüz direksiyon hakimiyetini kaybetmiş ve kaza gerçekleşmiştir" denildi.

        CENAZESİ İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

        Kazada ölen kişinin bulvar üzerindeki 3'üncü Hava Üssü İstihkam İnşaat Tabur Komutanlığı'nda vatani görevini yapan Hamza Efe Doğan olduğu ortaya çıktı. 2 ay önce Ankara'ya gelen Doğan'ın öğle saatlerinde hastaneye gittiği, tekrar birliğine dönerken kaldırımda otobüs çarptığı belirtildi. İstanbul'un Maltepe ilçesinde yaşayan Doğan'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Maltepe Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından Maltepe Büyükbakkalköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

        SÜRÜCÜ GÖZALTINDA

        Öte yandan kazayla ilgili hafif ticari araç sürücüsü Ö.K., gözaltına alındı. Ö.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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