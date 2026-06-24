Tolga Mendi ile Damla Can evleniyor
Oyuncu Tolga Mendi, 7 yıldır aşk yaşadığı Damla Can'a evlenme teklifi etti
Giriş: 24 Haziran 2026 - 11:04 Güncelleme:
Tolga Mendi, 7 yıldır Damla Can ile aşk yaşıyordu. Mendi, spor eğitmeni olan sevgilisi Damla Can'a evlilik teklifinde bulundu.
Sevgilisine 'evet' yanıtını veren Damla Can, o anları "Yesss!" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
Sevgilisine Boğaz'da tekne turu yaparken evlilik teklifinde bulunan oyuncu, mutluluğunu yayımladığı karelerle gözler önüne serdi.
Tolga Mendi, geçtiğimiz günlerde "7 yıldır birlikteyiz. Güzel giden bir ilişkimiz var. Zamanı gelince evlilik de olacak inşallah" ifadelerini kullanmıştı.
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