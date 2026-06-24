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        Haberler Magazin Tolga Mendi ile Damla Can evleniyor

        Tolga Mendi ile Damla Can evleniyor

        Oyuncu Tolga Mendi, 7 yıldır aşk yaşadığı Damla Can'a evlenme teklifi etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        Evleniyorlar

        Tolga Mendi, 7 yıldır Damla Can ile aşk yaşıyordu. Mendi, spor eğitmeni olan sevgilisi Damla Can'a evlilik teklifinde bulundu.

        Sevgilisine 'evet' yanıtını veren Damla Can, o anları "Yesss!" notuyla sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

        Sevgilisine Boğaz'da tekne turu yaparken evlilik teklifinde bulunan oyuncu, mutluluğunu yayımladığı karelerle gözler önüne serdi.

        Tolga Mendi, geçtiğimiz günlerde "7 yıldır birlikteyiz. Güzel giden bir ilişkimiz var. Zamanı gelince evlilik de olacak inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

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