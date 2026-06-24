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        Haberler Dünyadan Bill Gates'in Esptein ifadesi: Eşini aldattığı kadınların isimlerini verdi

        Bill Gates'in Esptein ifadesi: Eşini aldattığı kadınların isimlerini verdi

        Bill Gates, ABD Kongresi'nde bu ayın başlarında gerçekleşen ve tutanağı yeni yayımlanan Epstein duruşmasında, bir dönem yasak aşk yaşadığı kadınların isimlerini ilk kez açıkladı. Gates, 2021'de boşandığı 27 yıllık eşi Melinda French'e, geçmişte yasak aşklarını itiraf etmesine rağmen boşanmanın gündeme gelmediğini de anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 11:28 Güncelleme:
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        Yasak aşklarının isimlerini verdi

        Adı pedofil cinsel hükümlü Jeffrey Epstein'in dosyalarında geçen Microsoft'un kurucusu Bill Gates, ABD Kongresi'nde verdiği ifadesinde bazı ilişkilerini açığa çıkardı. Gates, 2021'de boşandığı 27 yıllık eşi Melinda French'i aldattığı kadınlardan ikisinin ismini ilk kez açıkladı.

        Gates, Harvard Tıp Fakültesi'nden doktora derecesine sahip tıp girişimcisi Alice Jacobs Nesselrodt ve Rus nükleer bilimci Karima Nigmatulina ile ilişki yaşadığını itiraf etti.

        Gates'in iddiasına göre, eski eşi Melinda French, Gates'in birden fazla kadınla ilişkisi olduğunu iki kez itiraf etmesine rağmen onunla birlikte kalmaya devam etti; bu itiraflardan ilki 2010'dan önce gerçekleşmişti.

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        "KEŞKE EPSTEIN İLE HİÇ TANIŞMAMIŞ OLSAYDIK"

        Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi önündeki duruşma, Gates'in Epstein ile olan ilişkisini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Gates'in Epstein ile olan bağlantısı, Melinda French'in ondan boşanmasının temel nedenlerinden biri olarak görülüyor.

        70 yaşındaki Gates, hapiste ölen Epstein, cinsel suçlu olarak hüküm giymesine rağmen onunla yıllarca arkadaş olarak kaldı. Epstein'in hücresindeki intiharından sonra Gates, arkadaşlıkları için defalarca özür diledi ve 10 Haziran'daki Kongre ifadesinde, "Keşke hiç tanışmamış olsaydık" dedi.

        Kongre'deki ifadesinde Gates, üç evlilik dışı ilişkisi olduğunu itiraf etti; bunlardan ilki Dr. Jacobs ileydi.

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        "EŞİME ONU ALDATTIĞIMI SÖYLEDİM"

        Gates, eski eşi Melinda French'e bu ilişkiyi ne zaman anlattığını hatırlayamadığını, ancak Rus nükleer bilimci Nigmatulina ve Rus briç oyuncusu Mila Antonova ile olan ilişkisini ona 2013'ten önce anlattığını söyledi. Gates'in ifadesine göre, bu aldatmadan eşine bahsettiğinde, French duruma çok üzülse de boşanmayı konuşmamışlardı.

        Gates'in aktardığına göre, Nigmatulina ile ilk olarak 'hastalık modellemesi ve nükleer fisyon' alanındaki çalışmaları sayesinde tanıştı. Gates, Nigmatulina ile cinsel ilişkiye girdiği anlardan birinin Londra'da gerçekleştiğini ve bunun, ABD Adalet Bakanlığı tarafından bu yılın başlarında yayımlanan Epstein'e ait üç milyon e-postada da yer aldığını doğruladı.

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        CİNSEL HASTALIK İDDİASINI REDDETTİ

        Bu ayın başlarında gerçekleşen ve tutanağı yeni yayımlanan duruşmada Gates'e, cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalanıp yakalanmadığı gibi özel sorular soruldu. Gates, cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığı iddiasını reddetti.

        Epstein dosyalarında, Gates'in cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyon kaptığına ve eşine bulaştırmamak için gizlice antibiyotik tedavisi planladığına dair e-postalar yer alıyordu. Söz konusu iddialar, eski eşi Melinda French'in katıldığı bir programda konuyu "Tarif edilemez bir hüzün" olarak değerlendirmesiyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

        Belgelere göre Jeffrey Epstein, Bill Gates'in Rus bir kadınla yaşadığı ilişki sonrasında zührevi bir hastalık kaptığını ifade etmişti.

        Epstein'in e-posta taslaklarında, Gates'in hastalığı eşi Melinda'ya bulaştırmasını engellemek amacıyla ona gizlice antibiyotik vermeyi planladığı iddiası yer alıyordu.

        Kongre'de konu hakkındaki ifadesinde Gates, "Hiçbir zaman cinsel yolla bulaşan bir hastalığım olmadı. Kimseye gizlice ilaç vermedim" dedi.

        Gates'in eski eşinden Epstein yanıtı
        Gates'in eski eşinden Epstein yanıtı Haberi Görüntüle
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        #bill gates
        #Jeffrey Epstein
        #Melinda French
        #aldatma
        #epstein dosyası
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