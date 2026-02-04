Habertürk
        Haberler Dünyadan Epstein belgelerinde adı geçen Bill Gates'in eski eşi Melinda French konuştu: Soruları eski eşim yanıtlamalı

        Epstein belgelerinde adı geçen Bill Gates'in eski eşi konuştu

        Melinda French, cinsel suçlu Jeffrey Epstein dosyalarında eski eşi Bill Gates'in Rus kızlarla yaşadığı cinsel ilişki sonucu hastalık kapıp kendisine bulaştırdığı ve kendisine gizlice antibiyotik vermeye çalıştığı iddialarına ilişkin konuştu. "Evliliğimi bitirmeliydim" diyen French, "Yanıtlanması gereken sorular varsa, muhatabı eski eşimdir" ifadesini kullandı

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 11:50 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:50
        Gates'in eski eşinden Epstein yanıtı
        Dünya her gün yeni bir Jeffrey Epstein dosyasıyla çalkalanırken, belgelerde Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, Rus kızlardan cinsel yolla kaptığı bir hastalık için, eşine gizlice vermek üzere ilaç aradığını gösteren yazışmalar ortaya çıkmıştı. Bu yazışmalar Gates'in 2021'de boşandığı eski eşi Melinda French'e soruldu.

        Melinda French, Bill Gates'in, 2019'da hapishanede hayatını kaybeden cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile ilgili yeni dosyalarda adının geçmesinin, evliliğindeki acı dolu zamanları yeniden gündeme getirdiğini söyledi. Bir podcast yayınına katılan French, Epstein iddiası hakkında büyük bir üzüntü duyduğunu ve eski eşi de dahil olmak üzere kayıtlarda adı geçen kişilerin bunun hesabını vermesi gerektiğini belirtti. Bill Gates ile 27 yıl evli kalan French; "Bütün bu pislikten uzak olduğum için çok mutluyum" dedi.

        "EVLİLİĞİMİ BİTİRMEK ZORUNDAYDIM"

        ABD Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan kayıtlarda, Jeffrey Epstein'in, Bill Gates'in cinsel yolla bulaşan bir hastalığa yakalandığına dair iddiasını milyarder iş adamı; "Kesinlikle saçma" olarak nitelendirmişti. Gates'in sözcüsü, iddia hakkında; "Kanıtlanmamış, öfkeli bir yalancıdan gelen bu iddialar kesinlikle saçma ve tamamen yanlıştır" demişti.

        İddialar hakkındaki görüşleri sorulan Melinda French; "Bu ayrıntılar her ortaya çıktığında benim için kişisel olarak zor. Çünkü evliliğimde yaşadığım çok, çok acı verici zamanları hatırlatıyor. İnanılmaz derecede üzgünüm. Evliliğimi bitirmek zorundaydım ve bitirdim de" ifadesini kullandı.

        "SORULARIN MUHATABI ESKİ EŞİM"

        Melinda French; "Orada hâlâ yanıtlanması gereken sorular varsa, o sorular, o insanlara ve hatta eski eşime aittir. Bu konuların muhatabı ben değilim” dedi.

        Dosyalarda Bill Gates’in adının geçmesi, kendisine yöneltilmiş herhangi bir suçlama anlamına gelmiyor. Epstein mağdurlarının hiçbiri Gates’i yasa dışı bir eylemle itham etmedi. Belgelerde yer alan iddiaların önemli bir kısmı, 2013 tarihli ve Jeffrey Epstein tarafından yazıldığı öne sürülen e-postalara dayanıyor.

        CİNSEL YOLLA BULAŞAN HASTALIK İDDİASI

        Söz konusu mesajlarda Jeffrey Epstein, Gates’in evli kadınlarla gizli buluşmalar ayarlamak ve Rus kızlarla cinsel ilişki sonucu bulaştığını iddia ettiği bir hastalık için ilaç temin etmek amacıyla kendisine başvurduğunu öne sürüyor. Mesajlarda ayrıca, Epstein’in, Bill Gates’in o dönem evli olduğu Melinda French'e gizlice antibiyotik verilmesini istediğine dair iddialar da yer alıyor.

        ABD medyasında yer alan haberlere göre, ayrılıklarından önce Melinda French, eşinin Epstein ile olan ilişkisinden rahatsızdı. Ayrılıkları açıklandıktan sonra Bill Gates, 2019'da bir Microsoft çalışanıyla ilişki yaşadığını kabul etti.

        Bill Gates hakkındaki iddialar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından geçen hafta yayınlanan üç milyondan fazla belgede yer alıyordu. 18 Temmuz 2013 tarihli iki e-postanın Epstein tarafından kaleme alındığı görülürken, bunların Bill Gates'e gönderilip gönderilmediği belirsiz. Her iki e-posta da Epstein'in hesabından gönderilmiş ve aynı hesaba geri gönderilmiş görünüyor.

        Cinsel suçlardan yargılanan pedofil milyarder Jeffrey Epstein, 2019 yılında New York’ta tutuklu bulunduğu cezaevinde ölü bulunmuştu.

