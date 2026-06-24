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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor

        Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye’nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son etabı 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı'nın 22 Haziran Pazartesi günü 53 bin 396 yolcuya hizmet vererek rekor kırdığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 12:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Türkiye'nin en uzun ve hızlı metrosundan rekor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Halkalı Metro Hattı’nda yolcu rekoru kırıldığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, söz konusu hattın son etabı olan Halkalı-Arnavutköy kesiminin 19 Haziran Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldığını ve 20 Haziran günü TCDD Taşımacılık tarafından işletmeye başlatıldığını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “22 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimini hizmete almadan önce, açıldığı günden beri 33 milyondan fazla yolcumuza hizmet veren Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Hattı’mız son rekorunu 30 Nisan 2026 tarihinde 47 bin 925 yolcu ile kırmıştı. Son etabın da hizmete alınmasıyla tamamı yeraltında olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı metrosu olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı- Halkalı Metro’su ise 22 Haziran Pazartesi günü 53 bin 396 yolcuya hizmet vererek rekor kırdı”

        HALKALI UZATMASI GÜNLÜK YOLCU ORTALAMASINI YÜZDE 33 ARTIRDI

        19 Haziran'da açılan Halkalı, Halkalı Stadı, Olimpiyatköy, Kayaşehir ve İbn Haldun-Üniversite istasyonlarının hattın genel performansına yaptığı büyük katkıyı vurgulayan Bakan Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy kesiminin 3 günde toplam 56 bin 555 yolculuya hizmet verdiğini ifade etti.

        Bakan Uraloğlu, “2026 yılı genelinde Gayrettepe-Arnavutköy arasında günlük yolcu ortalaması 35 bin 949’a ulaşmıştı. Halkalı-Arnavutköy’ün hizmete girmesiyle birlikte bu rakam yüzde 33 artarak günlük ortalama 47 bin 762 yolcuya yükseldi.” dedi.

        EN YOĞUN İSTASYONLAR GAYRETTEPE VE İSTANBUL HAVALİMANI OLDU

        22 Haziran günü, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı Hattı’nda en yüksek yolcu yoğunluğunun yüzde 22,7’lik pay ile Gayrettepe ve yüzde 18,6’lık pay ile İstanbul Havalimanı istasyonlarında gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, “Yeni açılan duraklarımızdan Halkalı toplam yolcuların yüzde 6,6'sını, Kayaşehir ise yüzde 5,6'sını ağırlayarak sisteme çok hızlı entegre oldu.” dedi. Uraloğlu, Halkalı-Arnavutköy Kesimi’nin açılışı yapılan beş istasyonunda geçerli olmak üzere 31 Temmuz’a kadar ücretsiz hizmet vereceğini de sözlerine ekledi.

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