Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: İstanbul'da korkunç olay! 17 yaşındaki Arda çatışmada hayatını kaybetti... 12 kişi tutuklandı | Son dakika haberleri

        İstanbul'da korkunç olay! 17 yaşındaki Arda çatışmada hayatını kaybetti... 12 kişi tutuklandı

        İstanbul Ümraniye'de aralarında alacak verecek husumeti bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 17 yaşındaki Arda Berk Aktaş ağır yaralandı. Arkadaşları tarafından hastane önüne bırakılan Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayda karşı taraftan bir kişi de yaralandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayda adı geçen 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 12 kişi tutuklanırken, çatışma anına ait görüntüler ortaya çıktı

        Giriş: 24 Haziran 2026 - 12:24 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        17 yaşındaki Arda çatışmada hayatını kaybetti

        İstanbul Ümraniye'de 14 Haziran günü saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda Arda Berk Aktaş ve 4 arkadaşı, iddialara göre aynı mahalleden karşı grupla bir alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşadı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay öncesinde bu mesele nedeniyle taraflar arasında defalarca küfürleşme yaşandı.

        SON KONUŞMA CİNAYETE UZANDI

        İki grup arasında yaşanan son telefon görüşmesinin ardından, iddialara göre Arda Berk Aktaş ve arkadaşları bir araca binerek karşı grubun bulunduğu sokağa geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

        HASTANE ÖNÜNE BIRAKIP KAÇTILAR

        Araç içerisinde bulunan Arda Berk Aktaş, karşı taraftan gelen bir kurşunla ağır yaralandı. Yanındaki arkadaşına da kurşun isabet etti. Karşı taraftan da bir kişi yaralandı.

        REKLAM

        Çatışmanın sona ermesinin ardından arkadaşları Arda Berk Aktaş’ı bir hastanenin önüne bırakıp kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        HEPSİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ

        Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, incelenen güvenlik kamera görüntülerinden şüphelileri tek tek tespit etti.

        İlk olarak hayatını kaybeden gencin içinde bulunduğu araçtaki diğer 4 kişi gözaltına alındı. Çalışmaların devamında karşı tarafta yer alan ve olay sırasında silah kullandıkları belirlenen 9 kişi daha gözaltına alındı.

        12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        GÖRÜNTÜLERİ SİLMEYE ÇALIŞTILAR

        Öte yandan Cinayet Büro dedektiflerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin olaydan sonra güvenlik kamera görüntülerini silmeye çalıştıkları da tespit edildi. Şüphelilerin saklandıkları adreslerde yapılan aramalarda 3 silah ele geçirildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

        OLAY ANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

        Şüphelilerin saldırı anları ile karşı taraftan kişilerin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ekmek arasında kurye ile uyuşturucu sevkiyatı

        Tekirdağ'da, uyuşturucu satıcılarının uyuşturucu maddeleri ekmek arasına gizleyerek kurye ile sevk etmeye çalıştığı ortaya çıkarken, polis operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 23 şüpheli tutuklandı (İHA)

        #Son dakika haberler
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        "Eylülde faiz indirimi bekliyoruz"
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        İstanbul'da kanlı pusu! Genç adam evinden çıkmıştı...
        Yapay zeka hukuk firması kazandı!
        Yapay zeka hukuk firması kazandı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Manav kan gölüne döndü... Eşini öldürüp 1 kişiyi bıçakladı!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Aykut Kocaman'dan F.Bahçe açıklaması!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
        Devlerin yarışı!
        Devlerin yarışı!
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Yahudiler senden bıktı"
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Bilimsel çalışmalara göre o kişilerin yüzde 60-70’i yeniden kilo alıyor
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Dünya Kupası'nda çifte standart 'VAR' mı?
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Yasak aşklarının isimlerini verdi
        Cimrilik boşanma sebebi
        Cimrilik boşanma sebebi
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Köy sakinleri şaşkınlık yaşadı... Fındık bahçesine düştü!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Ronaldo'dan üç rekor birden!
        Cani kocadan katliam paylaşımı: Anı kalacak!
        Cani kocadan katliam paylaşımı: Anı kalacak!
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Hacıosmanoğlu özür diledi
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        "Babamı prenses gibi göstermeyin"
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı
        ABD'nin aradığı Medicare dolandırıcılığı şüphelisi Türkiye'de yakalandı