İstanbul Ümraniye'de 14 Haziran günü saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda Arda Berk Aktaş ve 4 arkadaşı, iddialara göre aynı mahalleden karşı grupla bir alacak verecek meselesi nedeniyle husumet yaşadı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, olay öncesinde bu mesele nedeniyle taraflar arasında defalarca küfürleşme yaşandı.

SON KONUŞMA CİNAYETE UZANDI

İki grup arasında yaşanan son telefon görüşmesinin ardından, iddialara göre Arda Berk Aktaş ve arkadaşları bir araca binerek karşı grubun bulunduğu sokağa geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında yaşanan gerginlik kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

HASTANE ÖNÜNE BIRAKIP KAÇTILAR

Araç içerisinde bulunan Arda Berk Aktaş, karşı taraftan gelen bir kurşunla ağır yaralandı. Yanındaki arkadaşına da kurşun isabet etti. Karşı taraftan da bir kişi yaralandı.

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Çatışmanın sona ermesinin ardından arkadaşları Arda Berk Aktaş’ı bir hastanenin önüne bırakıp kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan Aktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HEPSİ TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, incelenen güvenlik kamera görüntülerinden şüphelileri tek tek tespit etti.

İlk olarak hayatını kaybeden gencin içinde bulunduğu araçtaki diğer 4 kişi gözaltına alındı. Çalışmaların devamında karşı tarafta yer alan ve olay sırasında silah kullandıkları belirlenen 9 kişi daha gözaltına alındı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 12’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜLERİ SİLMEYE ÇALIŞTILAR

Öte yandan Cinayet Büro dedektiflerince yapılan çalışmalarda, şüphelilerin olaydan sonra güvenlik kamera görüntülerini silmeye çalıştıkları da tespit edildi. Şüphelilerin saklandıkları adreslerde yapılan aramalarda 3 silah ele geçirildi. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

OLAY ANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerin saldırı anları ile karşı taraftan kişilerin vurulduğu anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.