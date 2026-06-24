Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten: Eylülde faiz indirimi bekliyoruz

THY ile Miles&Smiles işbirliği kapsamında düzenlenen basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, "Temmuz toplantısında faiz yükseltilmesini beklemiyoruz. Ama üst bant belki biraz aşağı gelebilir biraz gevşeme bekliyoruz" dedi.

Önümüzdeki iki ayın çok önemli olduğunu kaydeden Akten, gıda fiyatlarında bir aşağı geliş olduğunu kaydederek, enflasyonun daha iyi olacağını beklediğini söyledi.

Akten, "Savaş bizi bir dört beş ay rötarda bırakmış olabilir ama ben önümüzdeki toplantı ile beraber en azından üst bandın biraz gevşeyeceğini (bekliyorum), bu da efektif olarak faizlerin aşağı gelmesi anlamına geliyor... Biliyorsunuz şu an yüzde 37 politika faizi var ancak yüzde 40 ile repo piyasası dönüyor. O aşağı geldiğinde bu da kredi faizlerine yansıyacaktır" diye konuştu.

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Faizlerin aşağı gelmesinin herkesi rahatlatacağına işaret eden Akten, enflasyon böyle giderse politika faizinin eylülde daha anlamlı bir şekilde aşağı gelmesini beklediğini belirterek, "Reel faizimiz düşük değil dolayısıyla önümüzdeki bir iki ayda aşağı gelmek için yer var" dedi.

Akten takipteki kredilerle ilgili bir soruya da "BDDK yaptığı yapılandırma uzun vadeye yayma müşteride rahatlama yaratıyor. NPL oranları covid öncesi döneme geldi yani normalize oldu. Bakiyeleri yüksek bulabilirsiniz ama hem kredi kartı kullanma alışkanlığı arttı hem de dört beş senede haracamalar arttı enflasyona paralel... doğası gereği kart hacminiz artmış durumda. Rasyolarımıza bakıldığında problemimiz aslında faizlerin yüksek olması. Elimizde bir çok kredi var, bonolar var, faizler yükselince biz zarar ediyoruz" diye konuştu.

BBVA'nın bir çok gelişen piyasada bulunduğunu ve yaşanan durumu anladığını söyleyen Akten şunları söyledi:

"Genel olarak biz enflasyonun gerçekçi olarak aşağı geldiği takdirde bankacılık sektörüne bunun çok destek olacağını düşündüğümüz için sabırla enflasyonun aşağı gelmesini bekliyoruz."