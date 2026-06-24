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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü | Son dakika haberleri

        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!

        Kütahya'da, hasta nakli yapan ambulansın TIR'a arkadan çarptığı kazada, ambulansta bulunan hasta Türkan Davandıoğlu hayatını kaybetti. 3 sağlık personelinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 11:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!

        Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 15’inci kilometresinde yürek yakan bir kaza meydana geldi.

        HASTA NAKLİ YAPILIYORDU

        Antalya’dan İstanbul’a hasta nakli yaptığı öğrenilen Şükrü Şahin yönetimindeki ambulans, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.

        AMBULANSIN İÇİNDE SIKIŞTILAR

        İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle ambulans hurdaya dönerken, sağlık personeli araç içinde sıkıştı.

        3 SAĞLIK PERSONELİ HASTANEYE KALDIRILDI

        İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ambulans sürücüsü Şükrü Şahin ile sağlık personeli Hilal Tunç ve Ahmet Sarı araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        NAKLİ YAPILAN HASTA ÖLDÜ

        Ambulansta bulunan hasta Türkan Davandıoğlu ise kazada hayatını kaybetti. Davanlıoğlu’nun cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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