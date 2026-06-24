Tedavi için bindirildi... Ambulanstaki hasta öldü!
Kütahya'da, hasta nakli yapan ambulansın TIR'a arkadan çarptığı kazada, ambulansta bulunan hasta Türkan Davandıoğlu hayatını kaybetti. 3 sağlık personelinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Kütahya-Afyonkarahisar kara yolu 15’inci kilometresinde yürek yakan bir kaza meydana geldi.
HASTA NAKLİ YAPILIYORDU
Antalya’dan İstanbul’a hasta nakli yaptığı öğrenilen Şükrü Şahin yönetimindeki ambulans, aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarptı.
AMBULANSIN İÇİNDE SIKIŞTILAR
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazanın şiddetiyle ambulans hurdaya dönerken, sağlık personeli araç içinde sıkıştı.
3 SAĞLIK PERSONELİ HASTANEYE KALDIRILDI
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu ambulans sürücüsü Şükrü Şahin ile sağlık personeli Hilal Tunç ve Ahmet Sarı araçtan çıkarıldı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
NAKLİ YAPILAN HASTA ÖLDÜ
Ambulansta bulunan hasta Türkan Davandıoğlu ise kazada hayatını kaybetti. Davanlıoğlu’nun cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.