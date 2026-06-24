Her şey bir anda oldu... 'Şaka'dan cinayet!
Osmaniye'de, tartıştığı berber 66 yaşındaki Bayram Güloğlugil'i bıçaklayarak öldüren 47 yaşındaki Ökkeş Gök tutuklandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde; aralarındaki şakalaşmanın daha sonra tartışmaya dönüştüğünü, ardından da cinayetin yaşandığını söylediği öğrenildi
Osmaniye'de olay, 22 Haziran'da merkeze bağlı Alibeyli Mahallesi’nde meydana geldi. Ökkeş Gök (47) ile berber Bayram Güloğlugil (66) arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
DHA'daki habere göre Gök, yanındaki bıçakla Güloğlugil’i yaraladı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Bayram Güloğlugil’in yaşamını yitirdiği belirlendi.Bayram Güloğlugil hayatını kaybetti.
CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Güloğlugil’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın ardından polis ekipleri, kaçan cinayet şüphelisi Ökkeş Gök’ü gözaltına aldı.
"ŞAKALAŞMA TARTIŞMAYA DÖNÜŞTÜ"
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde; aralarındaki şakalaşmanın daha sonra tartışmaya dönüştüğünü söylediği öğrenildi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Gök, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.