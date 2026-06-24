Samsun'un Bafra ilçesinde edinilen bilgilere göre, yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan Esma Türkel'in (40) kullandığı otomobil, Derbent Baraj Gölü kapaklar mevkiinde bulundu.

VATANDAŞLAR ARACI FARK ETTİ

İHA ve DHA'daki habere göre sabah saatlerinde bölgede bulunan vatandaşların suyun içerisindeki aracı fark ederek durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve su altı arama ekipleri sevk edildi.

ARACINDA CANSIZ HALDE BULUNDU

Jandarma arama kurtarma (JAK) ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda otomobile ulaşıldı. Yapılan incelemelerde araç içerisinde bulunan Esma Türkel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

Genç kadının cenazesi ekipler tarafından sudan çıkarılarak otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

Esma Türkel'in 2 çocuk annesi olduğu ve Bafra Tapu Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenildi. Türkel'in kullandığı otomobille gece saatlerinde nehre düştüğü üzerinde duruluyor.