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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu | Samsun haberleri | Son dakika haberleri

        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!

        Samsun'da, 3 gündür kayıp olarak aranan 40 yaşındaki 2 çocuk annesi Esma Türkel, Derbent Baraj Gölü'nde suya gömülü otomobilinin içinde ölü bulundu. Türkel'in cenazesi ekipler tarafından sudan çıkarılarak otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 13:26 Güncelleme:
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        İki çocuk annesiydi... Otomobilinde ölü bulundu!

        Samsun'un Bafra ilçesinde edinilen bilgilere göre, yaklaşık 3 gündür kendisinden haber alınamayan Esma Türkel'in (40) kullandığı otomobil, Derbent Baraj Gölü kapaklar mevkiinde bulundu.

        VATANDAŞLAR ARACI FARK ETTİ

        İHA ve DHA'daki habere göre sabah saatlerinde bölgede bulunan vatandaşların suyun içerisindeki aracı fark ederek durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve su altı arama ekipleri sevk edildi.

        ARACINDA CANSIZ HALDE BULUNDU

        Jandarma arama kurtarma (JAK) ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda otomobile ulaşıldı. Yapılan incelemelerde araç içerisinde bulunan Esma Türkel'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Genç kadının cenazesi ekipler tarafından sudan çıkarılarak otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

        İKİ ÇOCUK ANNESİYDİ

        Esma Türkel'in 2 çocuk annesi olduğu ve Bafra Tapu Müdürlüğü'nde çalıştığı öğrenildi. Türkel'in kullandığı otomobille gece saatlerinde nehre düştüğü üzerinde duruluyor.

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