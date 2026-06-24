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        Haberler Gündem Politika CHP Malatya’da görev değişimi sonrası protestolar ve istifa krizi büyüttü | Son dakika haberleri

        CHP Malatya’da görev değişimi sonrası protestolar ve istifa krizi büyüttü

        CHP Malatya İl Başkanlığı'ndaki görev değişimi parti binası önünde protesto edilirken, çilingirle giriş iddiası tartışmaları alevlendirdi. Yaşanan gerilimin ardından Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Osman Akyol, CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam edeceğini açıkladı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 22:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        CHP Malatya'da görev değişimi krizi

        CHP Malatya İl Başkanlığı’nda görev değişiminin ardından parti binası önünde gerginlik yaşandı. Genel Merkez tarafından il başkanlığı görevinden alınan Barış Yıldız’ın yerine Hakan Satılmış’ın atanması, bazı partililer tarafından protesto edildi. Yaşanan tartışmaların ardından Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Osman Akyol, CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

        CHP Malatya İl Başkanlığı binası önünde toplanan bir grup partili, görev değişikliğine tepki göstererek slogan attı. Bu sırada Gençlik Kolları üyeleri parti binasına girerek binanın dış cephesine Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafının yer aldığı ve üzerinde “Hain” yazan afiş astı.

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        Bazı ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu partililer, parti binasına girmek isteyince polis ekipleriyle kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis, gruptakilerin binaya girişine izin vermezken, içeride bulunan Gençlik Kolları üyelerini de dışarı çıkardı.

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        ÇİLİNGİR İDDİASI KRİZİ BÜYÜTTÜ

        Parti binası önünde açıklama yapan ve CHP Genel Merkezi tarafından il başkanlığı görevinden alınan Barış Yıldız, il başkanlığı binasına gece saatlerinde çilingir yardımıyla girildiğini iddia etti. Yıldız, herhangi bir mahkeme kararı ya da resmi tebligat olmadan binaya girildiğini öne sürerek parti içinde hukuksuzluk yaşandığını savundu.

        CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Hakkı Ayaz ise mevcut ilçe başkanlarının görevlerinin devam ettiğini belirterek, parti binasına girip çalışmalarını sürdürmek istediklerini söyledi. CHP Battalgazi İlçe Başkanı Alper Gürsoy da görevden alınmadıklarını savunarak ilçe başkanlarının kendi katlarına çıkmak istediğini ifade etti.

        Bir süre parti binası önünde bekleyen grup, daha sonra dağıldı.

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        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        İLK İSTİFA GELDİ

        CHP Malatya İl Başkanlığı’nda yaşanan gerilimin ardından Yeşilyurt Belediye Meclis Üyesi Osman Akyol, yaptığı yazılı açıklamayla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Akyol, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeliği görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

        Akyol, açıklamasında CHP’nin kuruluş değerlerine, örgüt kültürüne ve demokrasi mücadelesine bugüne kadar bağlı kaldığını belirterek, “Partimizin üyesi ve neferi olmaktan her zaman onur duydum” ifadelerini kullandı.

        CHP’nin içinde bulunduğu süreci üzülerek takip ettiğini belirten Akyol, parti üyeleri ve seçmenlerin iradesinin göz ardı edildiğini savundu. Akyol, il ve ilçe başkanlarına yönelik süreci “sistematik tasfiye girişimi” olarak nitelendirerek, bunun CHP’nin demokratik geleneklerine zarar verdiğini öne sürdü.

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        FOTO: ANKA
        FOTO: ANKA

        "SAFIM NETTİR"

        Akyol, açıklamasında seçilmişlerden yana olduğunu vurgulayarak, Genel Başkan Özgür Özel’in, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın, görevden alınan İl Başkanı Barış Yıldız’ın ve ilçe başkanlarının yanında olduğunu belirtti.

        Siyasette meşruiyetin kaynağının masa başı kararlar değil, sandık ve örgüt iradesi olduğunu ifade eden Akyol, seçilmiş iradeyi yok sayan hiçbir anlayışın yanında olmayacağını kaydetti.

        Akyol, açıklamasında Kemal Kılıçdaroğlu ve çevresinde şekillendiğini öne sürdüğü anlayışın partiyi yeniden iç tartışmaların merkezine sürüklediğini savunarak, CHP’nin kişisel hesapların değil, halkın iktidar mücadelesinin adresi olması gerektiğini belirtti.

        GÖREVİNE BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

        CHP üyeliğinden istifa ettiğini kamuoyuna duyuran Akyol, Yeşilyurt Belediye Meclis Üyeliği görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıkladı.

        Akyol, “Seçilmiş iradeye sahip çıkmanın, siyasi tutarlılığın gereği olarak ve ‘özgür’ partime geri dönebilmek umuduyla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunuyorum” ifadelerini kullandı.

        Malatya ve Yeşilyurt için çalışmaya devam edeceğini belirten Akyol, darbeye, vesayete, kayyuma ve irade gaspına karşı aynı kararlılıkla duracağını kaydetti.

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