Hakan Daltaban'dan HT Spor'a özel açıklamalar: Stadyum kapasitesini artırıyoruz!

Beşiktaş İkinci Başkanı Hakan Daltaban, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Daltaban, HT Spor Muhabiri Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtladı.

İşte Daltaban'ın açıklamaları:

"CAMİA BU YENİ DEĞİŞİMDEN MUTLU"

"Beşiktaş'ın yarınlarına yatırım yapmak adına inandığımız doğru hamle transferleri yaptık. İlk transferimiz Önder hocamızdı. Sonra Vincenzo Italiano ile anlaşma imzaladık. Heyecanlıyız. Oynatmaya çalışacağı oyun felsefesi zaten bizim en büyük inancımızdı. Gördüğüm kadarıyla camia da bu yeni değişimden mutlu. Herkes mutlu, heyecanlı. Umarım saha sonuçlarıyla, yapacağımız doğru ve nokta transferlerle önümüzdeki sene geçtiğimiz dönemlerin açığını kapatırız."

🗣️ @ogzhngenc: Yeni sezona dair neler söylemek istersiniz?



🎙️ Hakan Daltaban: Beşiktaş'ın yarınlarına yatırım yapmak adına inandığımız doğru hamle transferleri yaptık. İlk transferimiz Önder hocamızdı. Sonra Vincenzo Italiano ile anlaşma imzaladık. Heyecanlıyız. Oynatmaya… pic.twitter.com/P4xWcm0ttl — HT Spor (@HTSpor) June 24, 2026

"KONSERLERDEN KULÜBE CİDDİ BİR GELİR SAĞLADIK"

"Bu sene çok güzel bir ivme yakaladık. Güzel bir yaz konser dönemi geçirdik. Kulübe de ciddi anlamda bir gelir sağladık. 4-5 milyon dolar civarında ekstra bir gelire sahip olacağız. Bu en azından Beşiktaş'ın yarınları için önemli bir adım olmuş oldu. önümüzdeki zamanlarda göreceksiniz kale arkasında da farklı bir konser düzeneğine geçeceğiz. Orada da Harbiye Açıkhava Tiyatrosu sahnesine alternatif bir alan yaratıp Beşiktaş'ı sürekli yaşayan, sürekli gelir üreten bir yer haline getirmek için yoğun çabalarımız devam ediyor."

🏟️ Tüpraş Stadyumu ve yaz konserleri



🎙️ Hakan Daltaban: Bu sene çok güzel bir ivme yakaladık. Güzel bir yaz konser dönemi geçirdik. Kulübe de ciddi anlamda bir gelir sağladık. 4-5 milyon dolar civarında ekstra bir gelire sahip olacağız. Bu en azından Beşiktaş'ın yarınları için… pic.twitter.com/RJFHh77mgP — HT Spor (@HTSpor) June 24, 2026

"STAT ÇATISINA CİDDİ BİR YATIRIM YAPIYORUZ"

"Stadyum tabii yaşayan bir yer. Öncelikle çatıdan başlayayım. Orada bazı eksiklikler var. Bizim çatımız asma tavan. Uzun zamandan beri o çatının bakımıyla ilgili her dönem karnımız ağrıyordu. Bu sene oraya ciddi bir yatırım yapıyoruz. Yaklaşık 1.5 milyon euro civarında. Orada yüksek dağcılık ve mekanik uzmanlarıyla birlikte tadilatları yapabiliyoruz. Dediğim gibi, yaklaşık 1.5 milyon euroluk bir yatırımı risk oluşturmayacak şekilde Beşiktaş Kulübü olarak yapmak zorundayız ve yapıyoruz. Bununla ilgili süreçlere ve ihale çalışmalarına arkadaşlarımız başladı."

🎙️ Hakan Daltaban: Stadyum tabii yaşayan bir yer. Öncelikle çatıdan başlayayım. Orada bazı eksiklikler var. Bizim çatımız asma tavan. Uzun zamandan beri o çatının bakımıyla ilgili her dönem karnımız ağrıyordu. Bu sene oraya ciddi bir yatırım yapıyoruz. Yaklaşık 1.5 milyon euro… pic.twitter.com/ud8BobxdKm — HT Spor (@HTSpor) June 24, 2026

"BU SENE ÇİMİ YENİLEDİK"

"Biz senelerdir ekme çim dediğimiz bir yöntem uyguluyorduk. Stadımızın şartları bitki yetiştirmeye çok elverişli olmadığı için, iki taraftan havalandırma olmadığı ve güneşi farklı açılardan, peyderpey yoğun şekilde aldığı için bu konuda hiçbir zaman başarılı olamadık. Bundan dolayı yaklaşık 3-4 sene önce rulo çime geçtik. Şu an dışarıda bizim için bir çim yetiştiriliyor. Biz onu seriyoruz, üzerine hibrit uyguluyoruz. Yani 2-3 hafta sonra yetişmiş bir çimin üzerinde futbol oynayabilme şansımız oluyor. Bu sene de o çimi yeniledik. İyi bir firmayla ilerliyoruz. O konuda çok hassasız."

🎙️ Hakan Daltaban: Biz senelerdir ekme çim dediğimiz bir yöntem uyguluyorduk. Stadımızın şartları bitki yetiştirmeye çok elverişli olmadığı için, iki taraftan havalandırma olmadığı ve güneşi farklı açılardan, peyderpey yoğun şekilde aldığı için bu konuda hiçbir zaman başarılı… pic.twitter.com/h6Qdrn6Ch7 — HT Spor (@HTSpor) June 24, 2026

"ÇATIYI HİÇBİR ŞEKİLDE KAPATMA LÜKSÜMÜZ YOK"

" Bizim çatı ile tribün arasını kapatmak için federasyondan herhangi bir izin ya da onay almamız gerekmiyor. Ancak bu asma çatıyı yaparken imzaladığımız yapı sözleşmesinde, çatıya bağlantılı hiçbir işlem yapmama sorumluluğumuz bulunuyor. Neden? Çünkü biz orayı kapattığımızda, "balon etkisi" nedeniyle çatının uçabilme ihtimali var. Bu yüzden o çatıyı hiçbir şekilde kapatma lüksümüz yok."

🎙️ Hakan Daltaban: Bizim çatı ile tribün arasını kapatmak için federasyondan herhangi bir izin ya da onay almamız gerekmiyor. Ancak bu asma çatıyı yaparken imzaladığımız yapı sözleşmesinde, çatıya bağlantılı hiçbir işlem yapmama sorumluluğumuz bulunuyor.



Neden? Çünkü biz orayı… pic.twitter.com/LLC4ugFmYU — HT Spor (@HTSpor) June 24, 2026

"UEFA FİNALİNDEKİ UYGULAMAYI YAPACAĞIZ"

"UEFA finalinde oraya bir tül ya da perde serildiği söylendi. Bu konuda camiada yanlış bilgilendirmeler oldu. Onlar kesinlikle ses izolasyonu amaçlı değildi. UEFA'nın organizasyonlarda taahhüt ettiği sponsorları tanıtmak veya armaları yerleştirmek için bu alanlara ihtiyacı vardı. Orada kullanılan malzemeler rüzgar ve ses geçiren, delikli malzemelerdi. Yani ses izolasyonu sağlayacak nitelikte değillerdi. Ancak taraftarlardan bununla ilgili çok fazla geri dönüş aldık ve herkesin hoşuna gitmiş. Aynı uygulamayı, taraftarların yoğun talebi üzerine biz de yapacağız. Bunu ses izolasyonu amacıyla yapmayacağız. UEFA'nın çalıştığı Polonyalı firmayla temasa geçtik. Oraya belki Beşiktaş'ın yüce sloganlarından birini yazacağız, ancak bunu reklam almak için yapmayacağız."

🎙️ Hakan Daltaban: UEFA finalinde oraya bir tül ya da perde serildiği söylendi. Bu konuda camiada yanlış bilgilendirmeler oldu. Onlar kesinlikle ses izolasyonu amaçlı değildi. UEFA'nın organizasyonlarda taahhüt ettiği sponsorları tanıtmak veya armaları yerleştirmek için bu… https://t.co/Uz6H4ukqt2 pic.twitter.com/OiExoEB7tt — HT Spor (@HTSpor) June 24, 2026

"STADYUM KAPASİTESİNİ ARTIYORUZ"

"Taraftarımıza bir müjde olarak verebilirim; kale arkalarında koltuk dizaynını değiştirerek ve yarın olası bir "Kara Duvar" projesi kabul görürse uygulanacak bir tasarımla kapasiteyi yaklaşık 4.000 kişi artırıyoruz. Bu kapasite artışını bu sezona yetiştiriyoruz. Sezon başına yetişmese bile sezonun 6. veya 7. maçında bu müjdeyi verebilirim."

💥 "Stadyum kapasitesini 4 bin civarında artırıyoruz."



🎙️ Hakan Daltaban: Taraftarımıza bir müjde olarak verebilirim; kale arkalarında koltuk dizaynını değiştirerek ve yarın olası bir "Kara Duvar" projesi kabul görürse uygulanacak bir tasarımla kapasiteyi yaklaşık 4.000 kişi… pic.twitter.com/yJAcWTaC8o — HT Spor (@HTSpor) June 24, 2026

"KALE ARKASI KOMBİNELERDE SEMBOLİK ARTIŞ YAPACAĞIZ"

"Beşiktaş'a koşan taraftarlarımızı zorlamamak adına, kale arkası tribünlerinde geçen sezon 20.000 TL olan kombine fiyatlarını sembolik bir artışla yaklaşık 21.000 TL seviyelerine çekmeyi planlıyoruz. Bu başkanımızın da arzusu böyle."

💥 "Kale arkası kombinelerde sembolik artış yapacağız."



🎙️ Hakan Daltaban: Beşiktaş'a koşan taraftarlarımızı zorlamamak adına, kale arkası tribünlerinde geçen sezon 20.000 TL olan kombine fiyatlarını sembolik bir artışla yaklaşık 21.000 TL seviyelerine çekmeyi planlıyoruz. Bu… pic.twitter.com/VMVdC0gDcI — HT Spor (@HTSpor) June 24, 2026

TARAFTARA MESAJ

"Taraftarımdan rica ediyorum; o tribünlerin bir evladı ve çocukların abisi olarak, 90 dakika boyunca takımının arkasında duran bir taraftar kitlesi görmek istiyorum. Bizim zamanımızda futbolcu ıslıklanmazdı, 90 dakika içinde tepki gösterilmezdi. Tepki, maç bittikten sonra verilir; taraftarın heyecanını yansıtması da doğaldır. Lütfen heyecana kapılıp maçın içinde takımı aşağı çekecek tepkilerden kaçınalım. Takım olmasını istiyorsak, bir oyuncuya yapılan müdahalenin diğer oyunculara da yansıyacağını unutmamalıyız. Tepki gösteren arkadaşlardan da sakin olmalarını rica ediyorum."