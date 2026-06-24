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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kartal'da kiracısı tarafından bıçaklanan ev sahibi öldü | Son dakika haberleri

        Kartal'da kiracısı tarafından bıçaklanan ev sahibi öldü

        Kartal'da Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında çıkan tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., Tanyeli'yi göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan Tanyeli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Bıçaklanan ev sahibinin yere yığıldığı anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 21:47 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kiracı, ev sahibini öldürdü!

        Kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Niyazi Tanyeli ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., Tanyeli'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandığı belirlenen Niyazi Tanyeli ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Tanyeli yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri ise kaçan şüpheli C.D.'yi saldırıda kullandığı bıçak ile beraber yakaladı.

        KAVGA SONRASI YAŞANANLAR KAMERADA

        Çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde, Tanyeli'nin bıçaklanmasının ardından yere yığıldığı anlar yer aldı.

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