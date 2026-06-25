İsviçre: 2 - Kanada: 1 (İsviçre ve Kanada son 32'de!)
2026 Dünya Kupası B Grubu üçüncü maçında İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup etti ve 7 puanla grubu lider bitirdi. Kanada ise 4 puanla ikinci oldu ve adını son 32 turuna yazdırdı.
2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nun son haftasında ev sahiplerinden Kanada, İsviçre ile karşılaştı.
Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan maçta İsviçre, Kanada'yı 2-1 yendi.
İsviçre'ye Kanada karşısında galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Ruben Vargas ve 57. dakikada Johan Manzambi kaydetti. Kanada'nın tek golü ise 76. dakikada Promise David'den geldi.
B Grubu'nun lideri İsviçre; E, F, G, I veya J Gruplarının üçüncüsü ile karşılaşacak.
B Grubu ikincisi Kanada ise A Grubu'nun ikincisiyle kozlarını paylaşacak.
KANADA İLK KEZ GRUP AŞAMASINI GEÇTİ
Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, ilk maçında Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Katar’ı 6-0 mağlup etti.
Jesse Marsch'ın öğrencileri tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda grup aşamasını geçti.
İsviçre de turnuvaya Katar beraberliğiyle başladı ve ikinci maçında Bosna Hersek’i 4-1 yendi.
Son üç Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen Murat Yakın'ın ekibi, son 32 biletini liderlikle aldı.
KONE TARAFTARLARI SELAMLADI
19 Haziran'da oynanan Katar maçında bacağı kırılan Kanadalı Ismael Kone, İsviçre maçı öncesinde taraftarları selamladı.
Kone'nin en az 4-5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Öte yandan Kone'yi sakatlayan Assim Madibo, FIFA Disiplin Kurulu tarafından ciddi faul nedeniyle beş maçlık men cezası aldı.
ÖNEMLİ ANLAR
Grup liderini belirleyecek karşılaşmanın ilk yarısında Larin ve Ahmed ile net pozisyonlar yakalayan Kanada, skor tabelasını değiştiremedi.
İsviçre ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada Embolo'nun sağ taraftan ceza alanına çıkardığı topu savunmanın arkasında kendisini unutturan Vargas, sert bir vuruşla kaleci Crepeau'nun yanından ağlara gönderdi: 1-0.
57. dakikada yarı alanından hızlı çıkan İsviçre'de topla hareketlenen Embolo'nun pasında, ceza alanı sağ çaprazında Manzambi bekletmeden sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Crepeau'nun müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0.
76. dakikada Saliba'nın ceza alanına girer girmez penaltı noktasına doğru çıkardığı pasa son anda dokunan Promise David, skoru 2-1 yaptı.