Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası İsviçre Kanada Maç Sonucu, Özeti ve Golleri - İsviçre Kanada Dünya Kupası Grup Maçı Kaç Kaç Bitti

        İsviçre: 2 - Kanada: 1 (İsviçre ve Kanada son 32'de!)

        2026 Dünya Kupası B Grubu üçüncü maçında İsviçre, Kanada'yı 2-1 mağlup etti ve 7 puanla grubu lider bitirdi. Kanada ise 4 puanla ikinci oldu ve adını son 32 turuna yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 00:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İsviçre, Kanada'yı yendi; iki ekip de son 32'de!

        2026 FIFA Dünya Kupası B Grubu’nun son haftasında ev sahiplerinden Kanada, İsviçre ile karşılaştı.

        Kanada'nın Vancouver kentindeki BC Place Stadyumu'nda oynanan maçta İsviçre, Kanada'yı 2-1 yendi.

        İsviçre'ye Kanada karşısında galibiyeti getiren golleri 46. dakikada Ruben Vargas ve 57. dakikada Johan Manzambi kaydetti. Kanada'nın tek golü ise 76. dakikada Promise David'den geldi.

        B Grubu'nun lideri İsviçre; E, F, G, I veya J Gruplarının üçüncüsü ile karşılaşacak.

        B Grubu ikincisi Kanada ise A Grubu'nun ikincisiyle kozlarını paylaşacak.

        KANADA İLK KEZ GRUP AŞAMASINI GEÇTİ

        Turnuvanın ev sahiplerinden Kanada, ilk maçında Bosna Hersek ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Katar’ı 6-0 mağlup etti.

        REKLAM

        Jesse Marsch'ın öğrencileri tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda grup aşamasını geçti.

        İsviçre de turnuvaya Katar beraberliğiyle başladı ve ikinci maçında Bosna Hersek’i 4-1 yendi.

        Son üç Dünya Kupası’nda son 16 turuna yükselen Murat Yakın'ın ekibi, son 32 biletini liderlikle aldı.

        KONE TARAFTARLARI SELAMLADI

        19 Haziran'da oynanan Katar maçında bacağı kırılan Kanadalı Ismael Kone, İsviçre maçı öncesinde taraftarları selamladı.

        Kone'nin en az 4-5 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

        Öte yandan Kone'yi sakatlayan Assim Madibo, FIFA Disiplin Kurulu tarafından ciddi faul nedeniyle beş maçlık men cezası aldı.

        ÖNEMLİ ANLAR

        Grup liderini belirleyecek karşılaşmanın ilk yarısında Larin ve Ahmed ile net pozisyonlar yakalayan Kanada, skor tabelasını değiştiremedi.

        İsviçre ikinci yarıya golle başladı. 46. dakikada Embolo'nun sağ taraftan ceza alanına çıkardığı topu savunmanın arkasında kendisini unutturan Vargas, sert bir vuruşla kaleci Crepeau'nun yanından ağlara gönderdi: 1-0.

        57. dakikada yarı alanından hızlı çıkan İsviçre'de topla hareketlenen Embolo'nun pasında, ceza alanı sağ çaprazında Manzambi bekletmeden sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Crepeau'nun müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0.

        76. dakikada Saliba'nın ceza alanına girer girmez penaltı noktasına doğru çıkardığı pasa son anda dokunan Promise David, skoru 2-1 yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hatay'da kaçak diş laboratuvarına düzenlenen operasyonda 2 zanlı yakalandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, kaçak işletilen diş laboratuvarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider
        Keşan Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        Keşan Belediye Başkanı, CHP'den istifa etti
        Zorbalığın bedeli ağır oldu
        Zorbalığın bedeli ağır oldu
        Binyamin Netanyahu'dan Gazze itirafı
        Binyamin Netanyahu'dan Gazze itirafı
        Hakan Daltaban'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Hakan Daltaban'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Rutte'nin açıklaması İtalya'da tepkilere yol açtı
        Kiracı, ev sahibini öldürdü!
        Kiracı, ev sahibini öldürdü!
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Reuters: ABD, Türkiye'ye jet motoru satmayı planlıyor
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Greenwood gelişmesi!
        CHP Malatya’da görev değişimi krizi
        CHP Malatya’da görev değişimi krizi
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Trump: İran, Hürmüz'den geçişlerde para alırsa müzakereler sona erer
        Stopere sürpriz isim!
        Stopere sürpriz isim!
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Avrupa'yı yakan sıcak hava Türkiye'ye gelecek mi?
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı'nın eşinden "itildi" iddiası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yasal düzenleme açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Asya kaplan sivrisineğine karşı durgun su uyarısı!
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Fransa ilk Ebola vakasını açıkladı
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali
        Almanya vizesinde dijitalleşme sinyali