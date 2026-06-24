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        Haberler Dünya Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider | Dış Haberler

        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider

        ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilişkin açıklamasında "Harika bir iş çıkarıyor. Türkiye'yi seviyor. Ben ABD'yi seviyorum, o Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider. Benim de dostum." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 23:43 Güncelleme:
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        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan saygın bir lider

        ABD Başkanı, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

        ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Harika bir iş çıkarıyor. Türkiye'yi seviyor. Ben ABD'yi seviyorum, o Türkiye'yi seviyor ve harika bir iş çıkarıyor. Saygın bir adam, saygın bir lider. Benim de dostum." ifadelerini kullandı.

        ABD Başkanı, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğu saygıdan ötürü katılacağını dile getirdi.

        Öte yandan, Türk ordusunun gücünü işaret eden Trump, "İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir orduya sahipler." diye konuştu.

        NATO'nun İran konusunda kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen ABD Başkanı, " Bu konuda hiç yardıma ihtiyacımız yoktu, ama "Yardım etmek isteriz" deselerdi güzel olurdu." dedi.

        Türkiye'ye F-35 tedarikine ilişkin açıklamada bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise konunun Kongre ile ilişkisine değinerek çalışma yürüttüklerini belirtti.

        ABD Başkanı Trump ise F-35 konusunda Türkiye'ye iyi bir haberle gidebileceğini işaret etti.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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