Vincenzo Montella: Futbolcularımız daha çok saygıyı hak ediyor!

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında ABD ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"FUTBOLCULARIMIZ DAHA ÇOK SAYGIYI HAK EDİYOR"

Elendikleri için büyük üzüntü yaşadıklarını ve desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Vincenzo Montella, "Çok üzüntülüyüz gerçekten. Acı çekiyoruz. Hissettiğimiz acı, fiziksel bir ağrı. Yarınki maçta halkımızdan destek istiyoruz. Futbolcularımız ağır eleştirilerden etkilendi diye düşünüyorum. İşin psikolojik boyutuna bakmalıyız. Bugüne kadar yaptıklarına bakacak olursak, oyuncularımız daha çok sevgi ve saygıyı hak ediyor. Turnuvadaki istatistiklere bakacak olursak, her şeyi yaptık ama bir şekilde olmadı. Üstelik istediğimiz futbolda en yüksek istatistikleri yakaladık." dedi.

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"ULUSLAR LİGİ A'DA MAÇLARIMIZA ÇIKACAĞIZ"

Sözlerine devam eden İtalyan teknik adam, "Sadece yarın için değil biliyorsunuz Eylül ayı itibariyle Uluslar Ligi A'da maçlarımıza çıkacağız. Futbolcularımızın o süreçte de desteğe çok ihtiyaçları olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"ONLARIN SAYESİNDE BURALARA GELDİK"

Eleştiriler hakkında Montella, "Bu kadar ağır eleştiriler, haksız eleştiriler de olduğu dönemde biraz daha fazla destek görebilirlerdi. Çünkü son yıllara baktığınızda çok güzel işlere imza attılar. Onların sayesinde buralara kadar geldik. O yüzden halkımızdan her koşulda destek istiyorum futbolcularımıza karşı" dedi.

"BAŞKANIMIZ HER GÜN BİZİMLE VE DESTEĞİNİ ESİRGEMİYOR"

Hacıosmanoğlu'nun kendilerine desteği kesmediğini söyleyen Montella, "Başkanımız her gün bizimle ve desteğini her seferinde hissettiriyor. Futbolda nadir görülen kişiliklerden bir tanesi. Çünkü futbolda işler kötü gittiğinde yıkıcı olmak en kolay seçimdir ama kendisi son derece yapıcı bir görüşle ne kadar büyük bir vizyona da sahip olduğunu herkese gösteriyor. Çünkü bu tarz dönemlerde en kolayı aslında birilerini bahane edebilmektir ama kendisi hiçbir zaman desteğini çekmiyor. Bunu görmek futbolda gerçekten nadirdir. O yüzden sizlerin huzurunda da kendisini teşekkür ediyorum." diye konuştu.