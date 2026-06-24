Oktay Çubuk: Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim

"BANA VERİLEN ZAMANI LAYIĞIYLA YAŞAMAK İSTİYORUM"

Bundan sonra bana verilen zamanı daha bilinçli, daha gerçek ve layığıyla yaşamak istiyorum. Şu an bir iyileşme ve geri dönüş sürecindeyim. Zamanla daha iyi olacağıma inancım tam. Bu süreç bana şunu hatırlattı: Yaşadığımız sürece umut vardır. Her gün daha iyi bir insan olmak için bir şans. Ve belki de en önemlisi, iyi ve doğru bir iz bırakmak için bir fırsat. Son anı beklemek yerine, şimdi yaşamak ve değişmek bizim elimizde.

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto