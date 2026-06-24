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        Haberler Magazin Oktay Çubuk: Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim - Magazin haberleri

        Oktay Çubuk: Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim

        Yaklaşık iki ay önce Lizbon'da kalbi duran ve yoğun bakıma alınan oyuncu Oktay Çubuk taburcu oldu. Açıklama yapan oyuncu, "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim. Bundan sonra bana verilen zamanı daha bilinçli yaşamak istiyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Haziran 2026 - 21:04 Güncelleme:
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        Oktay Çubuk, 29 Nisan'da iş seyahati nedeniyle Portekiz'in başkenti Lizbon'da bulunan annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk'a eşlik ettiği sırada rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yurt dışında tatil yaptığı dönemde kalbi duran Çubuk, doktorların müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüştü.

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        İlk müdahalenin ardından hayati tehlikeyi atlatan 30 yaşındaki oyuncu, tedbir amaçlı yoğun bakıma alınmıştı. Durumu iyiye giden oyuncu, tedavisinin devamında normal odaya çıkarılmıştı.

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        O dönem sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Çubuk, "Sağlığım iyi durumda, bir süre daha hastanedeyim. Mesajlarınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

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        Hastaneden taburcu olan oyuncu, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir paylaşımda bulundu. Çubuk, yaşadığı bu deneyimin ardından hayata bakış açısının değiştiğini, anı yaşamanın önemini ve kendisine verilen bu ikinci şansı daha bilinçli değerlendirmek istediğini vurguladı.

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        <strong>"TEKRAR HAYATA DÖNDÜM"</strong>

        "TEKRAR HAYATA DÖNDÜM"

        Oyuncu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Bir süredir sosyal medyada yoktum. Ama artık yaşadığım olayla ilgili birkaç şey söylemem gerektiğini hissediyorum. Bildiğiniz gibi, tam 2 ay önce Lizbon’da kalbim durdu. Doktorların söylediğine göre kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim ve sonra tekrar hayata döndüm.

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        <strong>"ÇOK ŞANSLIYIM"</strong>

        "ÇOK ŞANSLIYIM"

        Öncelikle bu süreçte yanımda olan aileme, dostlarıma, büyüklerime ve güzel mesajlarıyla destek veren herkese yürekten teşekkür ederim. Bu olayın neden başıma geldiğini bilmiyorum. Bundan sonraki hayatımın nasıl şekilleneceğini de bilmiyorum. Ama bildiğim net bir şey var: Çok şanslıyım. Çünkü hâlâ buradayım.

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        <strong>"BANA VERİLEN ZAMANI LAYIĞIYLA YAŞAMAK İSTİYORUM"</strong>

        "BANA VERİLEN ZAMANI LAYIĞIYLA YAŞAMAK İSTİYORUM"

        Bundan sonra bana verilen zamanı daha bilinçli, daha gerçek ve layığıyla yaşamak istiyorum. Şu an bir iyileşme ve geri dönüş sürecindeyim. Zamanla daha iyi olacağıma inancım tam. Bu süreç bana şunu hatırlattı: Yaşadığımız sürece umut vardır. Her gün daha iyi bir insan olmak için bir şans. Ve belki de en önemlisi, iyi ve doğru bir iz bırakmak için bir fırsat. Son anı beklemek yerine, şimdi yaşamak ve değişmek bizim elimizde.

        Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto

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