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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: İzmir'de 2 başkan gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        İzmir'de Seferihisar ve Balçova belediye başkanları gözaltına alındı

        İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen 3'üncü dalga operasyonunda; Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 07:33 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı

        İzmir'de, sabah saatlerinde, Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, üçüncü dalga operasyonu düzenlendi.

        İKİ BAŞKAN İÇİN GÖZALTI KARARI

        'Yolsuzluk' ve 'rüşvet' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

        Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin.
        Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin.
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        RÜŞVET ALINDI VERİLDİ İDDİASI

        Soruşturmada şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunduğu belirlendi.

        Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit.
        Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit.

        24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

        Sabah saatlerinde düzenlenen üçüncü dalga operasyonundan belediye başkanları ile birlikte 24 şüpheli gözaltına alındı.

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