İzmir'de Seferihisar ve Balçova belediye başkanları gözaltına alındı
İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' soruşturması kapsamında düzenlenen 3'üncü dalga operasyonunda; Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de, sabah saatlerinde, Seferihisar Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, üçüncü dalga operasyonu düzenlendi.
İKİ BAŞKAN İÇİN GÖZALTI KARARI
'Yolsuzluk' ve 'rüşvet' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile belediye çalışanları ve iş insanlarının da olduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin.
RÜŞVET ALINDI VERİLDİ İDDİASI
Soruşturmada şüphelilerin inşaat ve imar konularıyla alakalı belediye görevlileri ve müteahhitlerle usulsüzlükler karşılığında elden ve banka üzerinde rüşvet aldıkları/verdikleri, 31 Mart 2024 seçimlerinden önce rüşvet olarak değerlendirilen para transferleri bulunduğu belirlendi.Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit.
24 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Sabah saatlerinde düzenlenen üçüncü dalga operasyonundan belediye başkanları ile birlikte 24 şüpheli gözaltına alındı.