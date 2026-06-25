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        Haberler Magazin Scorpions, İstanbul'da sahne aldı

        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı

        Alman rock grubu Scorpions, kuruluşunun 60. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen turne kapsamında İstanbul'da konser verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 10:03 Güncelleme:
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        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı

        Scorpions, İstanbul'daki hayranlarıyla buluştu. Grup, "Coming Home-60 Years of Scorpions Tour" adlı dünya turnesi kapsamında sahne aldı. BKM organizasyonuyla Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda düzenlenen konsere, Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen rock müzik tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Aynı stadyumda en son 1993'te sahne alan grup, 33 yıllık aranın ardından aynı yerde İstanbul'daki dinleyicileriyle buluştu.

        Konser öncesinde verdikleri röportajlarda İstanbul'u "dünyanın en güzel şehirlerinden biri" olarak tanımlayan grup üyeleri, gece boyunca seyirciden gördükleri yoğun ilgi karşısında duydukları mutluluğu sık sık dile getirdi.

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        Scorpions sahneye Türk bayrağı eşliğinde çıkarken, Klaus Meine geceyi Türkçe "İyi akşamlar İstanbul!" sözleriyle açtı. Efsane grup daha ilk dakikalardan itibaren stadyumda unutulmaz bir atmosfer yarattı.

        Grubun solisti Klaus Meine, konsere başlarken, İstanbul'da olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu şehre dönmek güzel. Uzun bir zaman olmuştu. Biliyorsunuz ki bu gece Scorpions'un 60. yılını kutluyoruz. Şimdi sizi yıllar içinde bir yolculuğa çıkaracağız. 1970'lerin başına, henüz yeni başlayan genç bir grup olduğumuz, döküntü minibüsümüzle tüm Avrupa'yı köşe bucak gezdiğimiz zamanlara gideceğiz. O günlerde, bir gün tam da bunun gibi bir sahnede olabilmenin hayalini kuruyorduk" dedi.

        Konsere 1984'te çıkardıkları "Coming Home" şarkısıyla başlayan grup, "Steamrock Fever", "Wind of Change", "Still Loving You", "Rock You Like a Hurricane" ve "No One Like You" gibi klasikleşmiş eserlerini seslendirdi.

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