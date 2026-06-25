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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması'nın ilk ay verilerini açıkladı - haberler | Son dakika haberleri

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 'HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması'nın ilk ay verilerini açıkladı

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, daha ilk ayında 600 binden fazla indirme sayısına ulaştı. Uygulamadan bildirilen 7 bin 157 acil vakaya, çok daha hızlı müdahale edildi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 11:03 Güncelleme:
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        HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması'nın ilk ay verilerini açıkladı
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        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması'nın ilk ay verilerini paylaştı. Çiftçi, uygulamanın kısa sürede yoğun ilgi gördüğünü belirterek kullanım istatistiklerini açıkladı.

        600 binden fazla indirilen uygulama üzerinden trafik kazası, ilk yardım, yangın ve asayiş olayları başta olmak üzere bildirilen 7 bin 157 acil vakaya daha hızlı müdahale edildiği belirtildi.

        Günlük ortalama 370 binin üzerinde işlemin gerçekleştirildiği sistemde, ilk ayda 12 milyonu aşkın işlem kesintisiz olarak karşılandı.

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        Çiftçi, "Radar+" özelliği kapsamında güvenli sürüş için 800 binden fazla radar ve hız koridoru sorgusu yapıldığını ifade etti.

        Sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik dijital süreç kapsamında ise 2 bin 254 başvuruya müdahale edildiği bildirildi.

        Öte yandan yeni güncellemeyle birlikte uygulamaya çeşitli özellikler eklendi. Buna göre, yenilikler uygulama içinden görüntülenebilecek, trafik ihlalleri arasına "makas atma" olay türü eklenecek, Radar+ özelliğine ücretli ve ücretsiz yol tercihleri dahil edilecek. Ayrıca Sabit Elektronik Denetleme Sistemi kameraları harita üzerinden görüntülenebilecek, yazı boyutları ise cihaz ayarlarıyla uyumlu hale getirilecek.

        Açıklamada, "Bir tuş kadar yakın, bir hayat kadar değerli… HAYAT 112 Acil Mobil Uygulaması, sürekli gelişen dijital altyapısıyla 7 gün 24 saat milletimizin yanında" ifadelerine de yer verildi.

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