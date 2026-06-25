Trump etkisi: Macron ve Meloni arasındaki buzlar eriyor

Politico'da yer alan habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa Rivierası'nda düzenlenen zirve ve imzalanacak bir dizi anlaşmayla uzun süredir devam eden anlaşmazlıkları geride bırakmaya çalışıyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, daha göreve gelmeden önce bile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sık sık karşı karşıya geliyordu. Şimdi ise ABD Başkanı Donald Trump, ikilinin arasındaki buzların erimesine yardımcı oluyor.

Meloni ve Macron, Fransa Rivierası'ndaki Antibes kentinde düzenlenecek ilk ikili görüşmelerinde siyasi açıdan aynı çizgide buluşacak. İki liderin nükleer enerjiden havacılık sektörüne kadar uzanan alanlarda çok sayıda anlaşmaya imza atması bekleniyor.

Meloni, Macron ile uzun süredir sert tartışmalar yaşayan bir lider olarak biliniyor. İtalya Başbakanı, geçtiğimiz ocak ayında Almanya ile ikili ilişkileri önceliklendiriyordu. Fransa'ya mesafeli duran Meloni ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Roma'daki bir zirvede kendilerini Trump'a açılan Avrupa Birliği köprüsünü oluşturabilecek transatlantikçi liderler olarak konumlandırmıştı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından bu yana Meloni, Trump'a karşı daha çatışmacı bir tutum benimsemeye başladı ve iki lider arasındaki ilişki geçen hafta son derece kişisel ve sert bir tartışmaya dönüştü. Macron'un Avrupa yanlısı vizyonuna paralel olarak Meloni'nin artık ABD ile arasına daha fazla mesafe koymaya istekli olduğu görülüyor.

Uzun süredir planlanan Antibes zirvesinde, İtalya ve Fransa'dan yaklaşık 20 bakan, üst düzey iş insanlarının da katılımıyla iki ülke arasındaki yakınlaşmayı yaklaşık bir düzine sınır ötesi anlaşmayla taçlandıracak.

İKİ LİDERİN ÇALKANTILI İLİŞKİSİ

Yıllar boyunca Macron ve Meloni'nin ilişkileri oldukça çalkantılı oldu. İki lider göçten kürtaj haklarına, bu yılın başlarında aşırı sağcı bir aktivistin öldürülmesine kadar birçok konuda karşı karşıya geldi.

Eski üst düzey bir Fransız yetkili, "Meloni'nin 2022'de seçilmesinden kısa süre sonra Macron, İtalyan liderle köprüler kurmaya çalıştı ancak Meloni çok az ilgi gösterdi. Ancak Meloni ile Trump arasında son dönemde yaşanan gerilim, Fransa ve İtalya liderlerine yakınlaşmak için açıkça bir fırsat sunuyor" dedi.

TEMEL KONULARA DÖNÜŞ

Antibes Picasso Müzesi'ne yapılacak bir ziyaret ve Fransa-İtalya ortak uydu üreticisine gerçekleştirilecek gezinin yanı sıra Meloni, Macron, bakanlar ve şirket yöneticileri çok sayıda anlaşmaya imza atacak.

Baie des Anges'de gerçekleşecek buluşmanın temel önceliklerinden biri, Fransa ve İtalya'nın savunma alanındaki bağlarını güçlendirmek olacak.

Bu görüşme, Paris ve Berlin'in yeni nesil savaş uçağı geliştirmek için yıllardır yürüttükleri ortak müzakereleri sonlandırmasının ardından Fransa-Almanya ilişkilerinde yaşanan büyük bir darbeden sadece birkaç gün sonra gerçekleşiyor.

Paris ve Roma yalnızca 2025-2031 dönemini kapsayan ikili savunma yol haritası ile Akdeniz'de güvenliği garanti altına almak için ortak strateji imzalamayacak; aynı zamanda Aster önleme füzelerinin üretimi ve Fransa-İtalya hava savunma sistemi konusunda da açıklamalar yapacak.

SON FIRSAT

Bugün düzenlenecek ve 2020'den bu yana ilk olacak Fransa-İtalya zirvesi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un görevden ayrılmasından birkaç ay önce Meloni ile Macron arasındaki bozulan ilişkiyi onarmayı amaçlıyor.

Ancak iki lider arasındaki geçmiş gerilimleri görmezden gelmek mümkün değil.

Muhalefette olduğu dönemde Meloni, Macron'u sürekli eleştirdi; hatta Mont Blanc zirvesinin egemenliğini İtalya'dan almakla ve Afrika'da yeni sömürgecilik uygulamakla suçladı.

Meloni ve partisi, Macron ile eski İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından imzalanan ve Paris-Roma ilişkilerinin temelini oluşturan 2021 tarihli Fransa-İtalya "Quirinale Anlaşması"na karşı oy kullandı.

Meloni 2022’de iktidara geldiğinde Macron ile ilişkiler hala soğuktu.

İki lider sık sık karşı karşıya geldi ve Quirinale Anlaşması'nın hedeflerinden biri olmasına rağmen, Fransa-Almanya ilişkilerindeki gibi güçlü ve verimli bir ikili ilişki kurmayı başaramadı. Ancak bakanlık düzeyinde Fransa-İtalya işbirliği yoğunlaştı ve Meloni ile Macron Ukrayna'ya destek verilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açık tutulması gibi temel konularda birlikte hareket etti.

Macron ve Meloni son dönemde AB dışındaki ülkelerde göç merkezleri kurulması ve çocuklar için sosyal medya yasağı getirilmesi gibi konularda da anlaşmazlık yaşadı.