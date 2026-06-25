2026 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında Güney Afrika ile Güney Kore karşı karşıya geldi.

Monterrey Stadyumu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısında iki takım da gol bulamayınca devre golsüz eşitlikle tamamlandı. Güney Afrika, 63. dakikada Maseko ile öne geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Güney Afrika sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından Hugo Broos'un öğrencileri puanını 4'e yükselterek A Grubu'nu ikinci sırada tamamladı ve adını son 32 turuna yazdırdı.

SON 32'DE KANADA'NIN RAKİBİ OLDULAR

"Bafana Bafana", son 32 turunda Kanada ile karşı karşıya gelecek. 3 puanda kalan Güney Kore ise grubu üçüncü sırada tamamladı. Asya temsilcisi, en iyi üçüncüler arasında yer alarak üst tura yükselme umutlarını diğer gruplarda oynanacak maçların sonuçlarına bıraktı.

TARİH YAZDILAR

Güney Afrika, Dünya Kupası tarihinde ilk kez grup aşamasını geçme başarısı gösterdi. Daha önce 1998, 2002 ve ev sahipliği yaptığı 2010 Dünya Kupası'nda grup aşamasında elenen Afrika temsilcisi, 2026'da tarih yazarak son 32 turuna yükseldi.

OH İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Beşiktaş forması giyen Hyeon-Gyu Oh, Güney Afrika karşısında 2026 Dünya Kupası'ndaki ilk ilk 11 başlangıcını yaptı. Güney Koreli futbolcu, 74. dakikada yerini Cho Gue-sung'a bıraktı.