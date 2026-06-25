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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ | İstanbul'da dehşet kamerada... Kiracı ev sahibini böyle öldürdü | Son dakika haberleri

        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!

        İstanbul'da, ev sahibi ile kiracı tartışması cinayetle sonlandı. Ev sahibi, 61 yaşındaki Niyazi Tanyeli, kiracısı olan 25 yaşındaki C.D. tarafından yaşadıkları tartışmada boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Sokağın ortasında yaşanan dehşet, kameralara da yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 07:27 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!

        İstanbul'da olay, dün saat 18.00 sıralarında Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta meydana geldi.

        SOKAKTA KANLI TARTIŞMA

        İddiaya göre, Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANIP CAN VERDİ

        Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., Tanyeli'yi boğazından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI

        Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli C.D.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

        KAVGA VE BIÇAKLANMA KAMERADA

        Ortaya çıkan görüntülerde, ev sahibi Niyazi Tanyeli'nin elindeki sopayla kiracısının bulunduğu daireye geldiği, yaşanan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görüldü.

        SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

        Görüntülerin devamında Tanyeli'nin boğazından bıçaklandığı ve aldığı darbeyle yere yığıldığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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