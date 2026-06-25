Muğla'da, boşanma aşamasındaki eşi 39 yaşındaki Özlem Arslan'ı, tıbbi maske ve eldiven takarak 6 bıçak darbesiyle öldüren aynı yaştaki Nihat Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Arslan'ın olaydan önce sanal medyada, "Belki bir daha alkol alamam ama ger... Daha Fazla Göster

Muğla'da, boşanma aşamasındaki eşi 39 yaşındaki Özlem Arslan'ı, tıbbi maske ve eldiven takarak 6 bıçak darbesiyle öldüren aynı yaştaki Nihat Arslan hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Arslan'ın olaydan önce sanal medyada, "Belki bir daha alkol alamam ama geride asla bırakmayacağım anı kalacak" paylaşımı yaptığı ortaya çıktı (DHA) Daha Az Göster