İstanbul'da dehşet kamerada... Ev sahibini böyle öldürdü!
İstanbul'da, ev sahibi ile kiracı tartışması cinayetle sonlandı. Ev sahibi, 61 yaşındaki Niyazi Tanyeli, kiracısı olan 25 yaşındaki C.D. tarafından yaşadıkları tartışmada boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Sokağın ortasında yaşanan dehşet, kameralara da yansıdı
İstanbul'da olay, dün saat 18.00 sıralarında Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi Çamsakızı Sokak'ta meydana geldi.
SOKAKTA KANLI TARTIŞMA
İddiaya göre, Niyazi Tanyeli (61) ile kiracısı olduğu öğrenilen C.D. (25) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
GÖĞSÜNDEN BIÇAKLANIP CAN VERDİ
Tartışmanın büyümesi üzerine C.D., Tanyeli'yi boğazından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Tanyeli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
BIÇAKLA BİRLİKTE YAKALANDI
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli C.D.'yi olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
KAVGA VE BIÇAKLANMA KAMERADA
Ortaya çıkan görüntülerde, ev sahibi Niyazi Tanyeli'nin elindeki sopayla kiracısının bulunduğu daireye geldiği, yaşanan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü görüldü.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Görüntülerin devamında Tanyeli'nin boğazından bıçaklandığı ve aldığı darbeyle yere yığıldığı anlar yer aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.