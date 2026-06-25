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        Katliam gibi kaza! 3 can kaybı var!

        Erzurum'da katliam gibi bir kaza meydana geldi. Olayda bir otomobil kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 09:42 Güncelleme:
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        Katliam gibi kaza! 3 can kaybı var!

        Erzurum'un Aşkale ilçesinde otomobilin kamyonete çarptığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza sabah saat 04.00 sıralarında Aşkale-Erzurum kara yolu Çayköy mevkiinde meydana geldi. Erzurum yönünde seyreden Mehmet Talip Çalos idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Serhat Başar idaresindeki kamyonete arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunanlar araç içerisinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

        Aşkale itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yaralılar araçtan çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Mehmet Talip Çalos'un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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