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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları

        Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava durumu tahminine göre, Türkiye genelinde yerel sağanak yağışların ve mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların etkili olacağını gösteriyor. Yurdun büyük bölümünde parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olurken; İç Ege, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz'in iç kesimleri ve Trakya genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmeye devam etmesi tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 07:21 Güncelleme:
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        Sağanak yağmur ve sıcak hava uyarıları

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı bulutlu, İç Ege, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Göller yöresi, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Tekirdağ'ın batısı, Edirne, Kırklareli, Bolu, Artvin, Muş ve Van çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 30°

        Ankara

        Güneşli 30°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Güneşli 32°

        Trabzon

        Güneşli 26°

        Bursa

        Güneşli 30°

        Adana

        Kısmen Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 37°

        Gaziantep

        Güneşli 34°

        Ağrı

        Güneşli 26°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANAKKALE °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        İSTANBUL °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        KIRKLARELİ °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EGE

        Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        DENİZLİ °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        MANİSA °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

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        MUĞLA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller yöresi ve Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        BURDUR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ÇANKIRI °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

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        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 28°C

        Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 30°C

        Az bulutlu

        KASTAMONU °C, 30°C

        Az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 26°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SAMSUN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 26°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van ve Muş çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ERZURUM °C, 26°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 24°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 27°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 36°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 40°C

        Az bulutlu ve açık

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