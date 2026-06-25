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        Haberler Dünya 1947'den beri en yükseği... Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı! 90 milyondan fazla kişi aşırı sıcaklarla karşı karşıya | Dış Haberler

        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı! 90 milyondan fazla kişi aşırı sıcaklarla karşı karşıya

        Avrupa kıtasını etkisi altına alan sıcak dalgasıyla İngiltere'de haziran ayına ait sıcaklık rekoru kırılırken, Fransa'da ölçümlerin başladığı 1947'den bu yana en yüksek sıcaklık kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 07:38 Güncelleme:
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        Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı!

        Avrupa’nın geniş kesimlerini etkisi altına alan ve 90 milyondan fazla kişiyi etkileyen sıcak hava dalgası nedeniyle İngiltere haziran ayına ait tüm zamanların sıcaklık rekorunu kırdı, Fransa ise üst üste ikinci gün tarihinin en sıcak gününü yaşadı.

        İngiltere ve Fransa rekor sıcaklıklarla mücadele ederken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) aşırı sıcaklıkların "hayatları riske attığı" uyarısında bulundu.

        İngiltere Meteoroloji Kurumu'nun (Met Office) geçici verilerine göre, iklim değişikliğinin etkisiyle artan sıcaklıklar Hampshire'daki Gosport'ta 36,1 dereceye ulaştı.

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        Fransa, ölçümlerin başladığı 1947'den bu yana en sıcak gününü yaşadı. Sıcaklıklar, bir gün önce kırılan rekorun da biraz üzerine çıktı. Fransa Ulusal Meteoroloji kurumu Météo-France, ülkenin ulusal sıcaklık endeksinin, Fransa genelindeki 30 meteoroloji istasyonunda ölçülen gündüz ve gece sıcaklıklarının ortalaması, 30 dereceye ulaşarak yeni bir rekora imza attığını açıkladı. Bu, daha önce hiç kaydedilmemiş sıcaklık rekorları serisinin sonuncusu oldu.

        Bir önceki rekor, Ağustos 2003 ve Temmuz 2019’daki sıcak hava dalgaları sırasında kaydedilen 29,4 dereceydi.

        İngiltere'nin haziran ayındaki önceki sıcaklık rekoru ise 1957'de Londra'daki Camden Square'da ölçülen 35,6 dereceydi. İngiltere'de şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık ise 19 Temmuz 2022'de Lincolnshire'daki Coningsby'de kaydedilen 40,3 derece oldu.

        94 MİLYON KİŞİ AŞIRI SICAKLARA MARUZ KALDI

        Batı Avrupa’nın büyük bölümü aşırı sıcakların etkisi altında kalmaya devam etti. AFP'nin hesaplamalarına göre, çoğu Fransa ve İspanya'da olmak üzere en az 94 milyon kişinin 35 derecenin üzerindeki sıcaklıklara maruz kaldı.

        AFP'nin aktardığına göre Avrupa genelinde 350 milyondan fazla kişi, kıta nüfusunun yaklaşık üçte ikisi, 30 derecenin üzerindeki sıcaklıklardan etkilendi.

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        İspanya'da Ulusal Meteoroloji kurumu, pazartesi günü günlük ortalama sıcaklığın 28,08 derece, salı günü ise 28,17 derece olduğunu açıkladı. Bu değerler haziran ayı için şimdiye kadar kaydedilen en yüksek seviyeler oldu. Fransa ise kırmızı alarm verilen bölgelerin sayısını artırdı.

        Météo-France, perşembe günü Fransa ana karasındaki nüfusun dörtte üçünden fazlasının yaşadığı 72 bölgeyi aşırı sıcaklar nedeniyle kırmızı alarma aldı. Bu sayı bir gün önce 58'di.

        Météo-France, ülkenin büyük bölümünde aşırı sıcakların hafta sonuna kadar devam edeceğini açıkladı, yetkililer, okul sınavlarının tarihlerini değiştirdi, Eyfel Kulesi ve Louvre Müzesi'nin ziyaret saatlerini kısalttı.

        Paris Belediyesi, çoğu park ve bahçenin gece boyunca açık tutulması ve belediyeye ait yüzme havuzlarının çalışma saatlerinin uzatılması gibi önlemleri içeren "4. seviye sıcak hava dalgası planı"nı devreye aldığını açıkladı.

        İtalya genelinde Roma'nın da aralarında bulunduğu 16 şehirde sıcak hava nedeniyle kırmızı alarm verildi.

        Hollanda'da aşırı sıcak uyarısı nedeniyle açık hava spor etkinlikleri iptal edildi, toplu taşıma hizmetleri azaltıldı ve okullarda ders süreleri kısaltıldı. İsviçre'de ise yerel yönetimler klimalı salonlarda gündüz saatlerinde ücretsiz sinema gösterimleri düzenledi.

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