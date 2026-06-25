1 Koç çalışanı 4 milyon, 1 Destek Finans çalışanı 4.3 milyar lira

Borsa İstanbul'da en çok istihdam sağlayan şirket 122 bini aşan çalışanı ile Koç Holding, ikinci 103 bin çalışanı ile BİM ve üçüncü ise 81 bin çalışanı ile Anadolu Grubu Holding.

En büyük piyasa payına sahip şirket ise 1.8 trilyon lira değerle savunma sanayi devi Aselsan. İkinci 1.1 trilyon lira ile QNB Bank üçüncü ise 1,1 trilyon lira ile Destek Finans Faktoring. Destek Finans özellikle son günlerde borsa endeksini de ayakta tutan yükselişler sergilemesi ile biliniyor. Destek Finans hisseleri son 1 yılda yüzde 877 tırmandı.

Çalışanlar şirketler açısından çok büyük anlam ifade ediyor. Dünyada büyük piyasa değerine sahip şirketlerin her ne kadar son günlerde çalışanların yerini teknolojik gelişme ve yapay zeka ile robotlar alsa da çalışan sayısının da fazla olduğu görülüyor. Örneğin Ameriken perakende devi WallMart 2.1 milyon, Amazon 1,6 milyon, BYD 869 bin ve Alman Otomotiv devi Volkswagen ise 662 bin çalışana sahip.

Kaynak: Finnet. Rakamlar 22 Haziran 2026 tarihine aittir.

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HİSSELER REKOR YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da savaş öncesi ve sonrası bazı hisselerin rekor yükselişleri piyasa değerlerini zirvelere taşırken çalışan başına piyasa değerleri açısından ilginç durumlar oluştu. Örneğin 22 Haziran tarihli rakamlara göre şirketlerin piyasa değerlerini çalışan sayısı ile kıyaslarsak piyasa değeri 4996 milyar lira olan 1 Koç Holding çalışanı 4 milyon, piyasada değeri 1,1 trilyon lira olan 1 Destek Finans çalışanı 4.3 milyar ve 1 Pasifik Eurasia çalışanı 1.5 milyar liralık değere denk geliyor. Çalışmada (büyükler hariç) holding şirketleri ile GMYO ve GSYO'yar ayrı tutuldu.

ÜST SIRADA KÜÇÜK ŞİRKETLER

Çalışan başına piyasa değerlerine bakınca rakam olarak üst sıralarda büyük şirketlerin olmadığı görülüyor. Doğal olarak çalışan sayısı daha az olan şirketler zirvelerde kendine yer buluyor. 4 çalışanlı Escord Teknoloji, 3 çalışanlı Vanet, 13 çalışanlı Kuvva Gıda bunlardan bazıları. Destek Finans Faktoring'in ise 244 çalışanı bulunuyor. Şirketin piyasa değeri Koç Holding'i ikiye katladığı ve çalışan sayısı da Koç Holding ve bir çok sanayi ve finans devine göre çok az olduğu için için çalışan başına piyasa değerinde çok fazla öne çıkıyor.

Kaynak: Finnet- Rakamlar 22 Haziran 2026 tarihine aittir.

DEV BANKALARDA 20-30 MİLYON LİRA ARASINDA

İstihdam rekortmeni Anadolu Grubu Holding, Şok Market, Vestel'de çalışan başına piyasa değeri 1 milyonu geçemezken Migros, Arçelik, Carrefoursa'da 2, Sabancı Holding ve TAB Gıda'da 3 milyon civarında. Piyasa değeri açısından rekor üstüne rekor kıran Aselsan'da bile çalışan başına piyasa değeri 113 milyon lira. 12 ile 20 bin arasında itihdam sağlayan Türkiye'nin dev bankalarında çalışan başına piyasa değeri ise 20 ile 30 milyon lira arasında değişiyor.