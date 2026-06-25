Tenerife’ye 6 milyon kişi akın ederken buraya sadece 4 bin kişi gitti! Ne direkt uçuş var ne de dev oteller: İşte Avrupa’nın saklı kalmış adası

BU ADA NEDEN HALA KALABALIKLARDAN UZAK?

Bu gizemli adada geleneksel turistik cazibe merkezleri neredeyse hiç yok. Büyük tatil otellerinin bulunmadığı El Hierro'ya takımadalar dışından direkt uçuş da düzenlenmiyor. Adaya ulaşmak isteyen gezginler, Tenerife'den kalkan ve Atlantik'in dalgalı sularında yaklaşık 2,5 saat süren feribotu kullanıyor ya da pervaneli uçakları tercih ediyor.

Tek bir trafik ışığına sahip olmasıyla dikkat çeken bu adada, telefon sinyalinin zaman zaman yetersiz kalması nedeniyle yol tarifi çoğu zaman dijital haritalardan değil, tavernalarda domino oynayan yerel halktan alınıyor.

Sınırlı ulaşım imkanları ve kitlesel turizmin dışında kalan yapısı, El Hierro’nun bugüne kadar sakinliğini korumasının başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.