Nazlı Bulum ile Doruk Kaya evlendi
Oyuncu Nazlı Bulum, uzun süredir aşk yaşadığı kurgu yönetmeni Doruk Kaya ile dünyaevine girdi
Giriş: 25 Haziran 2026 - 10:21 Güncelleme:
Nazlı Bulum, 5 yıllık sevgilisi Doruk Kaya ile birlikteliğini resmiyete taşıdı. İkili, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde nikâh masasına oturdu.
Bulum ile Kaya'nın bu mutlu gününde arkadaşları yalnız bırakmadı.
İkilinin nikâhına dair fotoğraflar, yakın arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ