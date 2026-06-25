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        Haberler Magazin Nazlı Bulum ile Doruk Kaya evlendi - Magazin haberleri

        Nazlı Bulum ile Doruk Kaya evlendi

        Oyuncu Nazlı Bulum, uzun süredir aşk yaşadığı kurgu yönetmeni Doruk Kaya ile dünyaevine girdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 10:21 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu evlendi

        Nazlı Bulum, 5 yıllık sevgilisi Doruk Kaya ile birlikteliğini resmiyete taşıdı. İkili, Kadıköy Belediyesi Evlendirme Dairesi'nde nikâh masasına oturdu.

        Bulum ile Kaya'nın bu mutlu gününde arkadaşları yalnız bırakmadı.

        İkilinin nikâhına dair fotoğraflar, yakın arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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        #Nazlı Bulum
        #Doruk Kaya
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