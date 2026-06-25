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        Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana | Son dakika haberleri

        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası cenaze töreninde ilk kez yan yana geldi. Kılıçdaroğlu ve Özel'in tokalaştığı görüldü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 11:19 Güncelleme:
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        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana

        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, hayatını kaybeden CHP eski milletvekili Orhan Sür'ün Meclis'teki cenaze törenine katıldı.

        Kılıçdaroğlu ve Özel, mutlak butlan kararı sonrası ilk kez bir araya geldi. Kılıçdaroğlu ve Özel'in tokalaştığı görüldü.

        AA'da yer alan habere göre de, vefat eden 22. Dönem CHP Balıkesir Milletvekili Orhan Sür için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

        Cenaze törenine, Sür'ün yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, bazı milletvekilleri, siyasetçiler ve Meclis çalışanları katıldı.

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        Sür'ün öz geçmişinin okunmasının ardından saygı duruşunda bulunulan ve dua edilen törende, Sür'ün ailesi ile yakınları taziyeleri kabul etti.

        Orhan Sür'ün cenazesinin yarın memleketi Balıkesir'de toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, taziye sırasında Özel ile tokalaştığı görüldü. Törenin ardından Özgür Özel Meclis'teki makamına geçerken, Kemal Kılıçdaroğlu ise Meclis'ten ayrıldı.

        1951'de Balıkesir'de doğan Sür, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Bölümü'nden mezun olduktan sonra harita mühendisi olarak görev yaptı. 22. Dönem'de CHP'den Balıkesir Milletvekili olarak Parlamento'ya giren Sür, evli ve 2 çocuk babasıydı.

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