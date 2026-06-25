Özel kalıyor mu, gidiyor mu? Özgür Özel'in "Semere" tanımı ne? Özel "Buraya kadarmış" der mi? Kılıçdaroğlu neden sessiz kaldı? CHP'de ikilik ne zaman bitecek? Çift başlılık tablosu sürecek mi? Kılıçdaroğlu hakkında algı nasıl? CHP seçmeni şu an umutsuz mu? CHP'de büyük tasfiye başlıyor mu? İhraç lis... Daha Fazla Göster

Özel kalıyor mu, gidiyor mu? Özgür Özel'in "Semere" tanımı ne? Özel "Buraya kadarmış" der mi? Kılıçdaroğlu neden sessiz kaldı? CHP'de ikilik ne zaman bitecek? Çift başlılık tablosu sürecek mi? Kılıçdaroğlu hakkında algı nasıl? CHP seçmeni şu an umutsuz mu? CHP'de büyük tasfiye başlıyor mu? İhraç listesinde kimler var? Nedir Ne Değildir'de Faruk Aksoy sordu; Hukukçu Av. Yiğit Acar, Gazeteci Alişer Delek, Hukukçu Av. Ertuğrul Akar, Ülke TV GYY Hasan Öztürk, Area Araştırma Başkanı Murat Karan ve Türkgün Gazetesi GYY Mehmet Müftüoğlu anlattı. Daha Az Göster