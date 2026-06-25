Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım MİLLİ MAÇ CANLI İZLE || A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! Türkiye-ABD muhtemel 11'ler - Türkiye-ABD maçı saat kaçta hangi kanalda?

        A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! Türkiye-ABD muhtemel 11'ler

        2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun son hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, ABD ile karşı karşıya gelecek. Milliler sıfır puanla son sırada yer aldığı ve veda ettiği organizasyondan puanla ayrılmak için ev sahibi ile kozlarını paylaşacak. A Milli Takım'da, ABD ile oynanacak son grup karşılaşması öncesinde ilk 11'de bazı değişiklikler yapılması bekleniyor. İşte Türkiye – ABD maçının muhtemel 11'leri ve mücadeleye dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 12:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!

        MUHTEMEL 11'LER

        Türkiye: Uğurcan, Mert, Ozan, Abdülkerim, Ferdi, İsmail, Hakan, Arda, Orkun, Kenan, Barış Alper

        ABD: Freese, Scally, Trusty, M.Robinson, Arfsten, Roldan, Berhalter, Weah, Reyna, Tillman, Pepi.

        EŞİTLİK VAR

        A Milli Futbol Takımı ile ABD bugüne kadar 1'i resmi ve 4'ü özel olmak üzere 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Ay-Yıldızlılar, 2 defa sahadan galip ayrılırken, ABD de 2 kez kazandı. 1 mücadele berabere tamamlandı. Türkiye'nin 7 golüne, ABD aynı sayı ile karşılık verdi.

        İki ülke son olarak 7 Haziran 2025 tarihinde ABD'nin Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda karşılaşırken, Ay-Yıldızlılar sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.

        A MİLLİ TAKIM'DA EKSİK VAR MI?

        Türkiye'de sakat veya cezalı herhangi bir oyuncu bulunmuyor. Eren Elmalı ve Yunus Akgün sarı kart sınırında bulunurken son maç olduğundan dolayı bu durum önemini kaybediyor.

        MİLLİLER TESELLİ PEŞİNDE

        A Milli Takımımız, ev sahiplerinden ABD'ye çelme takarak Dünya Kupası'ndan puanla ve golle dönmek istiyor. Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grubu lider tamamlamayı garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takım ise puanla tanışamadı.

        TÜRKİYE-ABD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu üçüncü ve son maçında 26 Haziran Cuma günü (yarın) TSİ 05.00'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonundan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak. Karşılaşmada Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonundan Omar Mohamed Al Ali, dördüncü hakem olacak.

        REKLAM
        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 23 Haziran 2026 (CHP'de Büyük Tasfiye Başlıyor Mu?)

        Özel kalıyor mu, gidiyor mu? Özgür Özel'in "Semere" tanımı ne? Özel "Buraya kadarmış" der mi? Kılıçdaroğlu neden sessiz kaldı? CHP'de ikilik ne zaman bitecek? Çift başlılık tablosu sürecek mi? Kılıçdaroğlu hakkında algı nasıl? CHP seçmeni şu an umutsuz mu? CHP'de büyük tasfiye başlıyor mu? İhraç lis...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İzmir'de 2 belediye başkanı gözaltına alındı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        Sanchez'in eşinin pasaportuna el konuldu
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        "638 faili meçhul dosya ile ilgileniyoruz"
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt