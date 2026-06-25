A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD! Türkiye-ABD muhtemel 11'ler
2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nun son hafta maçında A Milli Futbol Takımımız, ABD ile karşı karşıya gelecek. Milliler sıfır puanla son sırada yer aldığı ve veda ettiği organizasyondan puanla ayrılmak için ev sahibi ile kozlarını paylaşacak. A Milli Takım'da, ABD ile oynanacak son grup karşılaşması öncesinde ilk 11'de bazı değişiklikler yapılması bekleniyor. İşte Türkiye – ABD maçının muhtemel 11'leri ve mücadeleye dair tüm detaylar...
A Milli Futbol Takımı ile ABD bugüne kadar 1'i resmi ve 4'ü özel olmak üzere 5 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Ay-Yıldızlılar, 2 defa sahadan galip ayrılırken, ABD de 2 kez kazandı. 1 mücadele berabere tamamlandı. Türkiye'nin 7 golüne, ABD aynı sayı ile karşılık verdi.
İki ülke son olarak 7 Haziran 2025 tarihinde ABD'nin Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadyumu'nda karşılaşırken, Ay-Yıldızlılar sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.
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A MİLLİ TAKIM'DA EKSİK VAR MI?
Türkiye'de sakat veya cezalı herhangi bir oyuncu bulunmuyor. Eren Elmalı ve Yunus Akgün sarı kart sınırında bulunurken son maç olduğundan dolayı bu durum önemini kaybediyor.
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MİLLİLER TESELLİ PEŞİNDE
A Milli Takımımız, ev sahiplerinden ABD'ye çelme takarak Dünya Kupası'ndan puanla ve golle dönmek istiyor. Son maçlar öncesinde ABD 6 puanla grubu lider tamamlamayı garantilerken, Avustralya ve Paraguay'ın 3'er puanı bulunuyor. Gruptan çıkma şansı kalmayan milli takım ise puanla tanışamadı.
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TÜRKİYE-ABD MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu üçüncü ve son maçında 26 Haziran Cuma günü (yarın) TSİ 05.00'te ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Los Angeles Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonundan Mustapha Ghorbal yönetecek. Ghorbal'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Mokrane Gourari ve Abbes Akram Zerhouni yapacak. Karşılaşmada Birleşik Arap Emirlikleri Federasyonundan Omar Mohamed Al Ali, dördüncü hakem olacak.
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