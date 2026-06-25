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        Haberler Ekonomi Enerji Irak'tan OPEC'e kota baskısı: Irak OPEC'ten ayrılacak mı?

        Irak'tan OPEC'e kota baskısı: Irak OPEC'ten ayrılacak mı?

        Irak'ın, OPEC'in yüksek üretim kotası vermemesi durumunda örgütten ayılmayı değerlendireceği bildirildi. Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri, üretim kısıtlamaları konusunda örgüt lideri Suudi Arabistan ile yıllardır süren gerginliğin ardından OPEC'ten ayılmaya karar vermişti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 11:53 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?

        Bloomberg News'te yer alan habere göre Iraklı üst düzey bir yetkili, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Irak'a daha yüksek petrol üretim kotası tahsis etmemesi halinde gelecekte örgütten ayrılmayı değerlendirebileceğini söyledi.

        Yetkili, Bağdat’ın İran savaşı sırasında yaşanan satış kaybının yol açtığı mali sıkıntıyı telafi etmek için üretimi artırma imkanına ihtiyaç duyduğuna inandığını belirtti. Yetkili, Irak’ın şimdilik örgütte kalacağını vurguladı.

        Birleşik Arap Emirlikleri, üretim kısıtlamaları konusunda örgüt lideri Suudi Arabistan ile yıllardır süren gerginliğin ardından OPEC'ten ayılmaya karar vermişti.

        OPEC ve ortakları, her üyenin teknik olarak ne kadar petrol çıkarabileceğine dair inceleme başlattı. İncelemenin yıl sonuna kadar tamamlanması ve 2027 yılı üretim hedeflerinin belirlenmesinde kullanılması planlanıyor.

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