UEFA'dan Fenerbahçe'ye para cezası!

UEFA, 2025 yılı için kadro maliyet kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle Fenerbahçe'ye 7 milyon Euro ceza verildiğini resmen duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

CFCB Birinci Dairesi, Aston Villa FC (İngiltere), Chelsea FC (İngiltere), Newcastle United FC (İngiltere), Nottingham Forest FC (İngiltere), OGC Nice (Fransa), RC Strasbourg (Fransa), AEK Atina (Yunanistan), ACF Fiorentina (İtalya) ve Fenerbahçe SK (Türkiye) kulüplerinin 2025 takvim yılı için %70'in üzerinde kadro maliyet oranı bildirerek kadro maliyet kuralını ihlal ettiğini tespit etti.

Sonuç olarak, her kulübe, belirlenen limitin üzerindeki yüzde puanlarına ve kulübün kadro maliyet fazlalığının büyüklüğüne orantılı olarak hesaplanan bir para cezası uygulandı.