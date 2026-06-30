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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Fildişi Sahili: 1 - Norveç: 2 | MAÇ SONUCU

        Fildişi Sahili: 1 - Norveç: 2 | MAÇ SONUCU

        2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili ile Norveç karşı karşıya geldi. 3 golün çıktığı mücadeleyi Vikingler 2-1 kazandı ve son 16'ya adını yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 22:02 Güncelleme:
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        Norveç'te son sözü Haaland söyledi!

        2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Fildişi Sahili ile Norveç kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Norveç 2-1 kazandı.

        Norveç'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Antonio Nusa ve 86'da Erling Haaland kaydetti. Fildişi'nin tek golü ise 74. dakikada Amad Diallo'dan geldi.

        Bu sonucun ardından Norveç son 16'ya yükseldi, Fildişi Sahili ise turnuvaya veda etti.

        SON 16'DA RAKİP BREZİLYA

        Fildişi Sahili'ni eleyerek son 16'ya yükselen Norveç'in bu turdaki rakibi ise Brezilya oldu. İki takım arasındaki mücadele, 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.

        İŞTE MAÇIN GOLLERİ

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