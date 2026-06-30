HT 360 - 29 Haziran 2026 (ABD-İran Yeniden Masaya Dönecek Mi?)

Emekli maaşları ne kadar olacak? ABD ve İran barışa yakın mı uzak mı? İran Doha'da masaya oturacak mı? ABD-İran yeniden masaya dönecek mi? HT 360'ta Dilek Gül sordu; Akademisyen Dr. Yusuf Bahadır Keskin ve Akademisyen Prof. Dr. İsmail Ermağan anlattı.