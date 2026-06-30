Fildişi Sahili: 1 - Norveç: 2 | MAÇ SONUCU
2026 Dünya Kupası son 32 turunda Fildişi Sahili ile Norveç karşı karşıya geldi. 3 golün çıktığı mücadeleyi Vikingler 2-1 kazandı ve son 16'ya adını yazdırdı.
Giriş: 30 Haziran 2026 - 22:02 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası son 32 turu maçında Fildişi Sahili ile Norveç kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Norveç 2-1 kazandı.
Norveç'e galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Antonio Nusa ve 86'da Erling Haaland kaydetti. Fildişi'nin tek golü ise 74. dakikada Amad Diallo'dan geldi.
Bu sonucun ardından Norveç son 16'ya yükseldi, Fildişi Sahili ise turnuvaya veda etti.
SON 16'DA RAKİP BREZİLYA
Fildişi Sahili'ni eleyerek son 16'ya yükselen Norveç'in bu turdaki rakibi ise Brezilya oldu. İki takım arasındaki mücadele, 5 Temmuz Pazar günü oynanacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
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