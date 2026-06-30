Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kabine sonrası açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının başında Türkiye'nin uzay teknolojilerinde geldiği yerin önemine işaret etti ve Türkiye'nin uzayda tarihi bir başarıya imza attığını belirtti ve "Savunma Sanayi alanında dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz" dedi.

İsrail'den gelen açıklamalara cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim binlerce yıllık şanlı tarihimizde sadece adalet ve merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Bundan 32 yıl önce TÜRKSAT 1/B uydusuyla başlayan uzay maceramız bugün hayal dahi edilemeyecek seviyelere geldi. İnançla, azimle çalışarak her cümlesi tecrübe ve alın teriyle yazılmış tarihi başarı hikayesine imzamızı attık. Bu mücadelenin her aşaması aslında ülkemizde eser ve hizmet siyasetinin hangi engeller aşılarak yürütüldüğün de hikayesidir. TÜRSAT 3/A uydusunu uzaya fırlattığımızda birileri mütekebbir eda ile bize sataşmışlardı. Projeyi küçümseyerek, kusur arayarak nasıl bir zihin dünyasına sahip olduklarını da göstermişlerdi. O gün eleştirilen uydumuz yıllardır ülkemize hizmet veriyor.

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"GÖKTÜRK 1 VE 2 UYDULARIMIZLA ÜLKEMİZİN UZAYDAN KEŞİF YETENEKLERİNİ ARTIRDIK"

Geçen sene ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6'A'yı hizmete aldık. Haberleşme uydularımızın sayısı 6'ya toplam uydularımızın mevcudu ise 10'a yükselmiş oldu. GÖKTÜRK 1 ve 2 uydularımızla ülkemizin uzaydan keşif yeteneklerini artırdık. Çevremizdeki hadiselere baktığımızda şunu çok net görebiliyoruz. İçinde bulunduğumuz çağın öne çıkan karakteri enformasyon, bilgi ve veridir. İstisnasız tüm devletler enformasyon çağına adapte olabilmek için yoğun rekabet içindedir. Büyük şirketler de bu alanda söz sahibi olmaya çalışmaktadır.

Türkiye olarak biz de bu yarışta hak ettiğimiz yeri almanın gayretindeyiz. Kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biriyiz. İMECE 2 ve İMECE 3 uydularımız GÖKTÜRK 3'ün çalışmaları devam ediyor. TÜRKSAT 7/A projemiz güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarat, iletişim, savunma sanayi, haritalamaya kadar pekçok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturu Türkiye için bu tercihten öte zorunluluktur.

"TÜRKİYE'NİN VE ŞEHİRLERİMİZE YENİ YATIRIMLAR EKLEMENİN KIVANCINI YAŞADIK"

Türkiye'nin gelecek çeyrek asrına, yarım asrına mühür vuracak projelerin hazırlıklarını yürütürken hizmet ve eser siyasetimizi de sürdürüyoruz. Türkiye'nin ve şehirlerimize yeni yatırımlar eklemenin kıvancını yaşadık. Aziz İstanul'u kaderine terk etmiyoruz. İşe geç kalmamak için insanların arabalarında uyumak zorunda bırakıldığı İstanbul'un ulaşım altyapısını geliştirmeye devam ediyoruz. 16 istasyon 69 kilometre uzunluğa sahip metro projesi bunlardan biridir. 19 Haziran'da resmi açılışını yaptığımız Halkalı-Arnavutköy kesimiyle bu önemli projeli hamdolsun tamamlamış olduk.

Yeni hat sayesinde güzergahta bulunan yerleşim birimlerimiz arasındaki seyahat süreleri ciddi oranda azalmıştır. Zamandan 117 milyon saat tasarruf sağlarken ekonomimize 953 milyon Avro tutarında katkı yapacaktır. Şu an iki ayrı hattın yapımı devam ediyor. Bu hatların tamamlanmasıyla İstanbul'da inşa edilen raylı sistemlerin uzunluğu 191 kilometreye çıkacaktır.

"SAVUNMA İHRACATINDA DÜNYANIN EN BÜYÜK 11. ÜLKESİYİZ"

Ulaştırmanın yanısıra savunma sanayi alanında da boş durmuyoruz. Altta kalanın canı çıksın anlayışının egemen olduğu mevcut d ünya düzeninde her türlü senaryoya karşı kendimizi hazırlıyoruz. Savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesiyiz. Diğer alanlarda olduğu gibi askeri gemi inşasında da tarihimizin en parlak günlerini yaşıyoruz. Dünyanın dört bir tarafına 140'ın üzerinde deniz platformu ihraç ettik. 20 Haziran'da Türk denizciliğinin eriştiği gurur mertebesine birkez daha şahitlik ettik.

Tarihimizde ilk kez bir NATO ve AB üyesi ülkeye savaş gemisi ihraç ettik. 23 Haziran'da külliyemizde misafir ettiğimiz Polonya Cumhurbaşkanı ile savunma sanayi alanında işbirliği dahil pekçok konuyu görüştük. Daha önce belirlediğimiz 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize zaten ulaşmıştık, yeni hedefimizi 15 milyar dolara çıkardık. Müteahhitlik firmalarımız Polonya'da 9 milyar dolar değerinde proje üstlendiler. Bu rakamın daha da artacağına inanıyorum.

"73 BİN MASUM GAZZELİNİN KANI OLAN CİNAYET ŞEBEKESİNİN ÜLKEMİZLE İLGİLİ İFTİRALARINI ZERRE KADAR KAALE ALMIYORUZ"

Biz tarihiyle büyük vicdanıyla büyük bir milletin mensuplarıyız. Asırlar boyunca düşenin elinden tuttuk, başı dara girenin imdadına koştuk, ülkemize sığınanlara kapılarımızı açtık. Ellerinde çoğu çocuk ve kadın 73 bin masum Gazzelinin kanı olan cinayet şebekesinin ülkemizle ilgili iftiralarını zerre kadar kaale almıyoruz. Bizim tarihimizde ne zulüm ne katliam ne sömürgecilik ne de soykırımı vardır. Bizim şanlı tarihimizde merhamet vardır. Dinine, kökenine, kimliğine bakmadan tüm mazlumlara el uzatma vardır. Engizisyondan ve nazi zulmünden kaçanlara sahip çıkma erdemi vardır.

Biz çatışma, gerilim ve kavga alanlarında değil milletin müşterek değerleri etrafında siyaset yapan bir kadroyuz. Halkımızla aynı lisanı konuşuyor aynı gönül diliyle iletişim kuruyor aynı ufka bakıyoruz. Kökenimiz, mezhebimiz, meşrebimiz, hayat tarzımız farklı olabilir. Ama biz 86 milyon olarak hepimiz aynı devletin vatandaşıyız aynı milletin fertleriyiz aynı vatanın evlatlarıyız. Hepimiz aynı kilimin desenleriyiz. Adımız ne olursa olsun soyadımız Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu devraldığımız ilk günden itibaren hiçbir insanımızı diğerinden ayırmadık.

"SON 3 YILDA 695 CEMEVİNİN BAKIM VE ONARIM İŞLEMLERİNİNE 800 MİLYON LİRA DESTEK VERDİK"

Bilhassa Alevi canlarımızla ve samimiyetle ilgilendik. Daha önce gündeme dahi gelmeyen reformları hayata geçirdik. Herkesin kendi kimliğini ifade etmesini, kültürünü, inancını özgürce yaşamısının önünü açtık. Son 3 yılda 695 cemevinin bakım ve onarım işlemlerinine 800 milyon lira destek verdik. Yıl sonuna kadar 500 cemevine bakım, onarım ve tefrişat hizmetleri sunacağız. Deprem bölgemizde 113 cemevi ihtiyaçlarının tamamını karşıladık. Yıkılan ve ağır hasarlı 13 cemevinin ihya ve inşa çalışmalarını yakın zamanda sona erdireceğiz.

"ANA MUHALEFET MAKUL ZEMİNDEN ÇIKTI"

Acıları yarıştırarak, insanlarımızı ayrıştırarak parti içi iktidar kavgasında rakibine gol atmak için istismar peşinde koşarak siyaset yapılmaz. Ana muhalefet partisi içindeki çatışmanın makul zeminden çıkıp, kavgada yumruk sayılmaz mantığına evrilmesi son derece yanlıştır. Bunda alevi canlarımızın kullanılmak istenmesi çok daha yanlıştır. Ana muhalefet partisinin yapacağı en hayırlı iş gerçekten cesaretleri varsa kötü sicilleri ile hesaplaşmalıdır. Alevi vatandaşlarımızın hassasiyeti üzerinden kimse siyaset yapmamalı hele hele istismara tevessül etmemelidir.

1000 yıllık kardeşliğin örselenmesine, yaralanmasına, zayıflatılmasına göz yummayız. Böyle bir siyasete ne prim veririz ne de geçit veririz. Bu vesile ile mah-ı Muharrem oruç açma lokmasında birlikte olduğumuz, aynı muhabbet sofrasını paylaştığımız canlarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Peygamber efendimizin 'Allah'ın ayı' olarak tarif ettiği tutulan oruçların, edilen duaların kabul edilmesini temenni ediyorum. Hz. Hüseyin Efendimizi ve 72 yol arkadaşını şehadetlerinin 1387. seneyi devriyesinde rahmetle, tazimle yad ediyorum.

"İHRACATÇILARIMIZA YENİ İMKANLAR SUNMAYA DA DEVAM EDİYORUZ"

Yaz tatiline kavuşma mutluluğuna kavuşan tüm öğrencilerimize keyifli tatil geçirmelerini temenni ediyorum. Sevgili öğretmenlerimize emekleri için tekrar teşekkür ediyorum. Savaş, kriz ve çatışmaların küresel ticarete olumsuz anlamda etkilediği dönemde Türkiye'nin başarı grafiği yükselmeye devam ediyor. 2025'te 395,9 milyar dolarla Cumhireyet tarihimizin rekorunu kırdık. Finansmana erişim başta olmak üzere ihracatçılarımıza yeni imkanlar sunmaya da devam ediyoruz. Daha önce 4,5 milyar liraya yükselttiğimiz reeskont kredilerinin limitini 5 milyar liraya yükselttik.

"MİLLİ İMKANLARLA GELİŞTİRİLEN KALP AKCİĞER MAKİNASI KULLANILARAK İLK KLİNİK AMELİYAT BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Bugün TÜİK Mayıs ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. İşsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre 0,2 puan azalırken gençlerde bu oran 0,7 puanı buldu. İstihdam edilenlerin sayısı 285 bin kişi artarak 32 milyon 463 bin kişiye ulaştı. Dünyada adeta bir kriz fırtınası yaşandığı dönemde işsizlik oranının 37 aydır tek haneli rakamlarda seyretmesini kıymetli buluyoruz. Geçen hafta sağlık ve mahalli idareler alanında iki güzel haber aldık. Sağlık Bakanlığımız ve ASELSAN işbirliğiyle tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Kalp Akciğer makinası kullanılarak ilk klinik ameliyat başarıyla gerçekleştirildi. Dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği bu cihazın stratejik önemini de teyit etmiştir.

Fas'ın Tanca şehrinden bir güzel haber geldi. Konya Büyükşehir Başkanımız Uğur İbrahim Altay, dünya belediyeler birliği başkanlığına seçildi. 7 yıllık yoğun diplomasinin sonucunda gelen bu başarının Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü artıracağına inanıyorum. Muhalefet para kuleleri, para kutularıyla gündeme gelirken bizim belediyelerimizin uluslararası başarılarla gündeme gelmesi takdire şayandır, zihniyet farkını ortaya koyan çok önemli göstergedir.

"2 ASKERİ NAKLİYE UÇAĞIMIZI AFET BÖLGESİNE SÜRATLE SEVK ETTİK"

Türkiye olarak ardı ardına meydana gelen iki büyük depemle sarsılan dost Venezuela halkına tüm imkanlarımızla destek oluyoruz. 2 askeri nakliye uçağımızı afet bölgesine süratle sevk ettik. Toplam 75 personelimiz, 6 arama kurtarma köpeğimiz ile Venezuela'ya ulaştı ve çalışmalarına başladı. Hem arama kurtarma çalışmalarına katkı sunuyor hem de öncelikli insani ihtiyaçların karşılanması için gerekli planları yapıyoruz. Venezuela hükümetine ve halkına geçmiş olsun diyor, Türk milletinin yanlarında olacağını tekrar ifade etmek istiyorum.