Prenses Kate Middleton dağa çıktı

Prens William’ın eşi Kate Middleton, İskoçya, İngiltere ve Galler'deki en yüksek zirvelere tırmanmayı içeren 24 saatlik bir dayanıklılık etkinliği olan Ulusal Üç Zirve Mücadelesi'ne katıldığını duyurdu.

44 yaşındaki Middleton, 28 Haziran Pazar günü İskoçya’da bulunan Ben Nevis Dağı’nın zirvesinde fotoğraf çektirdi. Prenses, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Ulusal Üç Zirve Mücadelesi’ne katıldım; bunu sadece fiziksel bir çaba olarak değil, teşhisin ötesindeki hayatı keşfetme ve bir şeyler geri verme fırsatı olarak gördüm. Her yıl, bu ülkede yüz binlerce insan kimsenin duymak istemediği sözleri duyuyor. Bundan sonra gelen yol, fiziksel, duygusal, psikolojik ve ruhsal olarak kim olduğumuzun her yönünü test ediyor. Zorluklar dalgalanarak aileleri, arkadaşlıkları, işi ve düşüncelerimizle yalnız geçirdiğimiz sessiz anları etkiliyor" dedi.

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Kendisi de bir kanser savaşçısı olan Middleton sözlerine, "Kanser sadece vücudu etkilemiyor. Düşünme ve hissetme şeklinizi değiştiriyor ve hayatın her yönünü derinden etkiliyor. Bunu şahsen biliyorum ve tedavi sürecinden sonraki yolculuk sadece ilaçtan daha fazlasını gerektiriyor" şeklinde devam etti.

Kate Middleton, 2024'ün Mart ayında kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve önleyici kemoterapi gördüğünü açıklamıştı. Kate, Ocak 2025'te de iyileştiğini duyurmuştu.