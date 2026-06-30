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        Haberler Dünya Son dakika: Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek

        Son dakika: Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek

        Katar Dışişleri Bakanlığı, İran ve ABD heyetlerinin Katar'da doğrudan görüşmeyeceğini açıkladı. Bakanlık, ABD tarafını temsilen Witkoff ve Kushner'ın başkent Doha'ya geldiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 13:19 Güncelleme:
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        Katar: İran ve ABD heyetleri Doha'da doğrudan görüşmeyecek

        İran ve ABD arasındaki arabulucu ülkelerden Katar, iki ülke arasındaki görüşmelere dair kritik açıklamalarda bulundu.

        Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ve İran arasında planlanmış bir üst düzey görüşme olmadığını belirtirken, ABD Başkanı Trump'ın temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın başkent Doha'ya geldiğini bildirdi.

        İran'ın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili de açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü, "Şu ana kadar dondurulmuş 6 milyar dolarlık İran fonu İran'a aktarılmadı; bu fonlar 2023 Anlaşması'na tabidir ve insani yardım malzemelerinin satın alınması için ayrılmıştır" dedi.

        Ayrıca Katar tarafı, Umman'la koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişini sağlamaya çalıştıklarını duyurdu ve Hürmüz'deki çatışmaların kontrol altına alınması için doğrudan iletişim hatlarının kullanıldığını belirtti.

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