Yeni nesil suç örgütlerine, sokak çetelerine ve organize suç yapılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sokaklarımızı çetelerden ve gençlerimizi bu karanlık yapıların ağından arındırmakta kararlıyız! Geçen hafta 81 ilimizdeki, 175 Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderdiğimiz genelge ve cuma günü ülke çapında sokak çetelerine yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonların ardından, bu sabah da Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinesinde iki önemli operasyon için düğmeye basıldı.

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117 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; yeni nesil suç örgütlerine eleman temin ettiği, gençlerimizi suça itmeye çalıştığı ve çetelerle irtibatlı olduğu tespit edilen 117 şüpheliye yönelik kapsamlı bir operasyon başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında ise yeni nesil bir suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini elektronik para kuruluşları ve kripto varlıklar üzerinden soğuk cüzdanlara aktararak akladığı tespit edildi.

5 MİLYAR TL'LİK KARA PARA TRAFİĞİ

MASAK raporlarıyla 5 milyar 66 milyon TL’yi bulan kara para trafiğini yönettiği anlaşılan 28 şüpheli hakkında İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman’da arama ve gözaltı işlemleri için harekete geçildi.

Çetelerin sadece sokaktaki tetikçilerini değil, finansal şah damarlarını da kökünden kesiyoruz! Milletimizin huzurunu bozan, haksız kazançla vatandaşlarımızı mağdur eden ve gençlerimizi suça sürükleyen kim varsa hukukun sınırları içinde takipçisi olmaya devam ediyoruz.

Bu başarılı operasyonları büyük bir gizlilik ve kararlılıkla yürüten Ankara ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzü, İstanbul İl Jandarma Komutanlığımızı ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimizi yürekten tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, kamu düzeninden zerre taviz vermeden mücadelemizi sürdürüyoruz!"