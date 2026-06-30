Teknesi olan ünlüler sınava girebilir

Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 17 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelik, denizcilik camiasında önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Düzenleme kapsamında, 10 metrenin üzerinde tekne kullanan yaklaşık 600 bin kaptanın ehliyetlerini yenilemesi zorunlu hale getirildi.

Sınavda başarısız olan kaptanlar yasal olarak denize açılamayacak. Ayrıca ehliyetini yenilemeyen veya sınavda başarılı olamayıp denize çıkan kaptanlara; teknenin 10 metreyi aşan her bir metresi için her kontrolde 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.

REKLAM

Yeni düzenleme, deniz tutkularıyla bilinen ünlü isimleri de yakından ilgilendiriyor. Tekne sahibi olan çok sayıda ünlü ismin de ehliyetlerini yenilemek üzere sınava girmeleri gerekebilir.

Sınav maratonuyla karşı karşıya kalma ihtimali olan isimler ise şöyle:

Ata Demirer

Gani Müjde

Mehmet Aslantuğ

Beyazıt Öztürk

Uğur Yücel

Zafer Algöz

Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram