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        Haberler Magazin Teknesi olan ünlüler sınava girebilir

        Teknesi olan ünlüler sınava girebilir

        Tekne boyu 10 metreden büyük olan denizciler, eğitim alıp sınava girecek. Başarılı olanlar denize açılabilecek. Denize olan tutkularıyla da tanınan Ata Demirer, Mehmet Aslantuğ ve Beyazıt Öztürk gibi isimler de sınava girebilir

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 18:29 Güncelleme:
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        Teknesi olan ünlüler sınava girebilir

        Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayımlanan ve 17 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelik, denizcilik camiasında önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. Düzenleme kapsamında, 10 metrenin üzerinde tekne kullanan yaklaşık 600 bin kaptanın ehliyetlerini yenilemesi zorunlu hale getirildi.

        Sınavda başarısız olan kaptanlar yasal olarak denize açılamayacak. Ayrıca ehliyetini yenilemeyen veya sınavda başarılı olamayıp denize çıkan kaptanlara; teknenin 10 metreyi aşan her bir metresi için her kontrolde 2 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.

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        Yeni düzenleme, deniz tutkularıyla bilinen ünlü isimleri de yakından ilgilendiriyor. Tekne sahibi olan çok sayıda ünlü ismin de ehliyetlerini yenilemek üzere sınava girmeleri gerekebilir.

        Sınav maratonuyla karşı karşıya kalma ihtimali olan isimler ise şöyle:

        Ata Demirer

        Gani Müjde

        Mehmet Aslantuğ

        Beyazıt Öztürk

        Uğur Yücel

        Zafer Algöz

        Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram

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