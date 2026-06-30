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        Haberler Dünya ABD'de doğumla vatandaşlık kararı

        ABD'de doğumla vatandaşlık kararı

        ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump'ın sınırlamaya çalıştığı doğumla vatandaşlık hakkının korunması yönünde karar verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 19:11 Güncelleme:
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        ABD'de doğumla vatandaşlık kararı

        ABD Yüksek Mahkemesi, doğumla vatandaşlık hakkının korunması yönünde karar verirken, "trans kız çocukları ve kadınların devlet okulu ve üniversite spor takımlarında oynamasını" engelleyen yasaları onayladı.

        Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump'ın sınırlamaya çalıştığı doğumla vatandaşlık hakkının ABD Anayasası'nın 14. maddesi ile korunduğu gerekçesiyle mevcut uygulamanın devamı yönünde görüş bildirdi.

        Başyargıç John Roberts, anayasanın ABD'de doğan hemen hemen tüm çocuklara "otomatik olarak doğum hakkı yoluyla vatandaşlık hakkı tanıdığına" hükmederek, Trump'ın, ülkede yasa dışı veya geçici olarak bulunan kişilerin çocuklarının vatandaş olmadığını ilan eden başkanlık kararnamesini reddetti.

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        Bu ret kararı, Mahkemenin 9 üyesinden 6'sının "evet" oyuyla alınırken, doğumla kazanılan vatandaşlık hakkı yeniden teyit edildi.

        ABD Yüksek Mahkemesi, "trans kız çocukları ve kadınların devlet okulu ve üniversite spor takımlarında oynamasını" yasaklayan eyalet yasalarını ise onayladı.

        Trump, yeni döneminin ilk gününde doğumla vatandaşlık hakkını iptal kararı almıştı

        Donald Trump'ın ikinci döneminin ilk gününde yayımladığı başkanlık kararnamesi, ülkeye yasa dışı yollarla giren veya geçici vizelerle yasal olarak burada yaşayan ve çalışan ebeveynlerin ABD'de doğan bebeklerinin vatandaşlık almasını engellemeyi amaçlıyordu.

        Söz konusu kararname, bu konuda davaların görüldüğü alt mahkemelerin tamamında davaya hakimlerce "anayasaya aykırı" bulunduğu için hiçbir zaman yürürlüğe girmemişti.

        ABD Anayasası'nın, iç savaştan sonra yazılan 14. maddesinde "ABD'de doğan veya vatandaşlığa kabul edilen ve yargı yetkisine tabi olan tüm kişiler, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıdır." ifadeleri yer alırken, Trump, bu hükmün yalnızca eski köleler için geçerli olduğunu, "tüm dünyanın ABD'yi işgal etmesi anlamına gelmediğini" savunmuştu.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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