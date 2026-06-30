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        Haberler Gündem Aziz Yıldırım'ın büyük kızının evinde kuaför kadın hayatını kaybetti

        Aziz Yıldırım'ın büyük kızının evinde kuaför kadın hayatını kaybetti

        Aziz Yıldırım'ın Beykoz'da yaşayan büyük kızı Gülşah Yıldırım Gordi'nin evine manikür ve pedikür hizmeti vermek için giden 56 yaşındaki kuaför Derya Gündoğdu, burada fenalaşarak hayatını kaybetti

        Giriş: 30 Haziran 2026 - 19:20 Güncelleme:
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        Aziz Yıldırım'ın kızının evinde kuaför kadın hayatını kaybetti

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberine göre, uzun yıllardır özel bir kuaförde çalışan Derya Gündoğdu, Aziz Yıldırım'ın büyük kızı Gülşah Yıldırım Gordi'nin Beykoz'da oturduğu evine manikür ve pedikür yapmak üzere gitti.

        Olay, Beykoz Acarlar Mahallesinde bulunan evde meydana geldi. Polis ekipleri evde bulunan güvenlik kamera kayıtları görüntülerine baktı. Yapılan incelemede 56 yaşındaki kadının merdivenlerden çıktığı sırada yere düşüp hareketsiz kaldığı görüldü. Olayla ilgili soruşturmaya devam ediliyor.

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        Polis ekipleri evde geniş çaplı inceleme başlatırken, ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Derya Gündoğdu’nun ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu ortaya çıkacak. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

        KÜÇÜK KIZI YAZ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA: OLAYIN BENİMLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR"

        Söz konusu olayla ilgili olarak Aziz Yıldırım'ın Kandilli'de oturan küçük kızı Yaz Yıldırım sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu. Yaz Yıldırım açıklamasında şu ifadeleri kulandı; "Beni çok sayıda kişi aradığı ve mesaj attığı için bu açıklamayı yapma gereği duydum. Bugün haber olan olayın benimle hiçbir ilgisi yoktur ve olay bizim evimizde gerçekleşmemiştir. Bazı haberlerde olayın bizim evimizde yaşanmış gibi aktarılması nedeniyle bunu açıklamak istedim."

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