Beyrut'ta biri büyük çok sayıda patlama meydana geldi

İsrail Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını sıklaştırırken 23 Eylül’den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi.

Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu.

İsrail basını, Hizbullah'ın lider adayı Haşim Safiyuddin'in vurulduğunu iddia etti.

24 SAATTE 37 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Lübnan'a yönelik saldırılarında 37 kişinin öldüğü, 151 kişinin yaralandığı ifade edildi.