Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!

Kütahya'da kaza, gece yarısı sıralarında Tavşanlı ilçesi Beyköy kavşağında meydana geldi. Ahmet Dursun Sarı’nın (66) kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp takla attı.

DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkardığı Ahmet Dursun Sarı, eşi Nilgün Sarı (62) ve kızları Asude Sarı (18) ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNESİ KURTARILAMADI

Tedaviye alınan Nilgün Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ENGELLİLER AVRUPA SAĞ VE SOL KOL ŞAMPİYONU

Asude Sarı’nın, Türkiye Engelliler Bilek Güreşi Bedensel Engelli kategorisinde 23 yaş altı açık sıklet sağ ve sol bilek Türkiye birincisi ve Avrupa Şampiyonu olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.