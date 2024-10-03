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        Haberler Gündem 3. Sayfa Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza - Son dakika haberi | Son dakika haberleri

        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!

        Kütahya'da, otomobilin takla attığı kazada 62 yaşındaki Nilgün Sarı hayatını kaybetti, 66 yaşındaki aracı kullanan eşi Ahmet Dursun Sarı ile bedensel engelli bilek güreşi Türkiye ve Avrupa şampiyonu, 18 yaşındaki kızları Asude Sarı yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 13:55 Güncelleme: 03.10.2024 - 13:55
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        Annesi öldü, babası ve kendisi yaralı! Şampiyonu kahreden kaza!
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        Kütahya'da kaza, gece yarısı sıralarında Tavşanlı ilçesi Beyköy kavşağında meydana geldi. Ahmet Dursun Sarı’nın (66) kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp takla attı.

        SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        DHA'da yer alan habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        ÜÇ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Sağlık ekiplerinin hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak çıkardığı Ahmet Dursun Sarı, eşi Nilgün Sarı (62) ve kızları Asude Sarı (18) ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ANNESİ KURTARILAMADI

        Tedaviye alınan Nilgün Sarı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        ENGELLİLER AVRUPA SAĞ VE SOL KOL ŞAMPİYONU

        Asude Sarı’nın, Türkiye Engelliler Bilek Güreşi Bedensel Engelli kategorisinde 23 yaş altı açık sıklet sağ ve sol bilek Türkiye birincisi ve Avrupa Şampiyonu olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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