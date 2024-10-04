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        Haberler Ekonomi Emlak Yıllık kira artışında kırılma sürüyor - Emlak Haberleri

        Yıllık kira artışında kırılma sürüyor

        TÜİK'in dün açıkladığı enflasyon verilerinde kira, en yüksek harcama kalemlerinden biri olarak öne çıktı. Kiradaki artış hala yüksek olsa da Mayıs 2024'ten itibaren yıllık kira artışındaki gerileme dikkat çekiyor. Mayısta yüzde 125,14 ile zirveyi gören yıllık kira artışı, sonraki aylarda düşüşe geçti. TCMB Başkanı Karahan, dün yaptığı açıklamada, "Öncü göstergeler bir süredir aşağı yönlü bir harekete işaret ediyor" dedi

        Giriş: 04.10.2024 - 10:37 Güncelleme: 04.10.2024 - 10:37
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        Kirada kırılma
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        TÜİK Eylül ayına dair enflasyon verilerini açıkladı. Verilerde en yüksek artış yaşanan 2. harcama kaleminin kira olduğu görüldü. Kira artışındaki oran hala yüzde 117,43 ile önceki yıllara göre oldukça yüksek ancak yılbaşından beri en düşük orana gelindi.

        YÜZDE 25 SINIRI KALKTI, KİRA ARTIŞI YAVAŞLADI

        Mayıs 2024'te yüzde 125,14 ile zirveyi gören yıllık kira artışı oranı, hazirandan itibaren düşüşe geçti. Temmuz başında uygulamadan kaldırılan 'yüzde 25 tavan sınırı'na rağmen kira artış oranı geriledi. Sınırın kalkmasının ardından 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanmaya başlanan kira zam sınırı yüzde 65 dolaylarında şekillenmişti. Buradan iki sonuç çıkarabiliriz; ya yüzde 25 tavanı çok az sayıda kişi tarafından uygulanıyordu ya da yeni tutulan evlerin fiyatları önceki yıla göre daha az artıyor.

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        Ekonomi yönetiminin enflasyonu düşürme çalışmalarının başarılı olması halinde yıllık kira artış oranının düşmeye devam etmesi bekleniyor.

        Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dün yaptığı açıklamada kira artış oranındaki düşüşün süreceğine işaret ederek şu ifadeleri kullanmıştı:

        "Hizmet sektörü enflasyonunda ataleti besleyen en önemli grubun kira olduğunu görüyoruz. Nitekim, yıllık kira enflasyonu eylül ayı itibarıyla yüzde 117 ile yıllık hizmet enflasyonunun yaklaşık 45 puan üzerinde seyretmektedir. Öncü göstergeler bir süredir aşağı yönlü bir harekete işaret ediyor. Gerek çevrimiçi kaynaklardan izlediğimiz ilan fiyatları gerekse konut kredisi değerleme raporlarına dayanan göstergelerimiz azalış eğilimlerini sürdürmekte.

        Perakende Ödeme Sistemi verilerinden elde edilen yeni ve yenilenen sözleşmelerdeki kira artış oranları gerek konut piyasasında süregelen normalleşme gerekse de manşet enflasyondaki düşüşü takiben TÜFE’deki mevcut kira enflasyonunun altında değer almakta. Yılın son çeyreğinde, taşınma ve sözleşme yenileme oranlarında gerçekleşecek düşüşü de dikkate aldığımızda, bu durum, önümüzdeki aylarda kira enflasyonunun zayıflayacağını ima ediyor"

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