Antalya'da olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Birlikte yaşadığı Canan Yıldırım (49) ile Talha Torbalı (27) arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı.

KADINI YATAKTA BOĞDU

DHA ve İHA'daki habere göre Talha Torbalı, kendisini aldattığı gerekçesiyle Canan Yıldırım'ı yatakta boğdu. Cinayetin ardından otobüsle Konya’ya giden Talha Torbalı, burada güvenlik güçlerine giderek teslim oldu.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan Talha Torbalı’nın, Canan Yıldırım’ı darbettiğini ve öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

POLİSLER ÖLÜ BULDU

Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak’taki eve gitti.

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CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

Ekipler, Canan Yıldırım'ı ölü buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından Canan Yıldırım’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANTALYA'YA GETİRİLDİ

Konya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Antalya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki ifadesinde, Canan Yıldırım'la aralarında tartışma yaşandığını, tartışma sonrası kadının üzerine kaynar su döktüğünü ve boğduğunu söylediği belirtildi.

KADININ 17 BİN TL'SİNİ DE ÇALMIŞ

Tahla T.'nin ifadesinde ayrıca cinayetin ardından Canan Yıldırım'ın banka hesabında bulunan 17 bin TL'yi kendi hesabına aktardığı ve evden ayrılarak Konya'ya gittiği öğrenildi.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İşlemlerinin ardından Uncalı Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirilen Talha Torbalı, ardından adliyeye sevk edildi.