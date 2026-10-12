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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!

        Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!

        Antalya'da, birlikte yaşadığı 49 yaşındaki Canan Yıldırım'ı boğduktan sonra kaçtığı Konya'da polise teslim olan 27 yaşındaki Talha Torbalı, Antalya'ya getirildi. Torbalı ifadesinde; kıskançlık nedeniyle tartıştığı kadının üzerine kaynar su döktükten sonra boğduğunu ve 17 bin TL parasını aldığını söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 15:34 Güncelleme:
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        Kan donduran cani! Önce kaynar su dökmüş sonra boğmuş!

        Antalya'da olay, dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak'ta bulunan müstakil evde meydana geldi. Birlikte yaşadığı Canan Yıldırım (49) ile Talha Torbalı (27) arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı.

        KADINI YATAKTA BOĞDU

        DHA ve İHA'daki habere göre Talha Torbalı, kendisini aldattığı gerekçesiyle Canan Yıldırım'ı yatakta boğdu. Cinayetin ardından otobüsle Konya’ya giden Talha Torbalı, burada güvenlik güçlerine giderek teslim oldu.

        CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

        Gözaltına alınan Talha Torbalı’nın, Canan Yıldırım’ı darbettiğini ve öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

        POLİSLER ÖLÜ BULDU

        Durumun Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bildirilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Fevzi Çakmak Mahallesi 6221 Sokak’taki eve gitti.

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        CENAZE ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ

        Ekipler, Canan Yıldırım'ı ölü buldu. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmasının ardından Canan Yıldırım’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        ANTALYA'YA GETİRİLDİ

        Konya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Antalya'ya getirilen şüpheli, emniyetteki ifadesinde, Canan Yıldırım'la aralarında tartışma yaşandığını, tartışma sonrası kadının üzerine kaynar su döktüğünü ve boğduğunu söylediği belirtildi.

        KADININ 17 BİN TL'SİNİ DE ÇALMIŞ

        Tahla T.'nin ifadesinde ayrıca cinayetin ardından Canan Yıldırım'ın banka hesabında bulunan 17 bin TL'yi kendi hesabına aktardığı ve evden ayrılarak Konya'ya gittiği öğrenildi.

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        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        İşlemlerinin ardından Uncalı Semt Polikliniği'nde sağlık kontrolünden geçirilen Talha Torbalı, ardından adliyeye sevk edildi.

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