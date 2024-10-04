UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
Avrupa'da haftayı 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapattık. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş evinde Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybetti. Galatasaray deplasmanda Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Hollanda'da Twente karşısında sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki en önemli rakibi Çekya 4 takımla yoluna devam ediyor. İşte ülke puanındaki son durumumuz...
Futbolda gözler bir kez daha Avrupa’ya gidecek takım sayısı ve oynanacak eleme sayısına doğrudan etki eden UEFA ülke puanı sıralamasında...
Avrupa'da bu hafta; Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş evinde Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybetti. Galatasaray deplasmanda Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Hollanda'da Twente karşısında sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Alınacak her galibiyet ve her puanın oldukça önemli olduğu haftayı temsilcilerimiz 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle tamamladı ve 400 puan alabildi.
Türkiye, 2023-2024 sezonunda yakaladığı çıkışla 3 basamak yükselmişti.
Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin en yakın rakibi Çekya... Çekler, Avrupa'da haftayı 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile tamamladı.
Takipte olduğumuz rakibimiz Çekya'nın temsilcilerinden Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile 1-1 berabere kaldı. Slavia Prag ise Avrupa Ligi'nde evinde Ajax ile yenişemedi: 1-1. Viktoria Plzen'in konuk ettiği Ludogorets maçında ise gol sesi çıkmadı. Konferans Ligi'nde Mlada Boleslav, FC Noah'a 2-0 yenildi.
Yeni sezonda Avrupa kupalarında 4 takımla mücadele eden Çekler, alınan sonuçların ardından sıralamada Türkiye’nin önüne geçti. 2023-2024 sezonunu 9. basamakta bitiren Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriledi.
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
İşte UEFA ülke puanı sıralaması
1- İngiltere - 92,160
2- İtalya - 81,231
3- İspanya - 75,703
4- Almanya - 74,035
5- Fransa - 61,379
6- Hollanda - 56,566
7- Portekiz - 52,616
8 - Belçika - 46,000
9- Çekya - 40,450
10- TÜRKİYE - 37,300
11- Norveç - 32.250
12- Avusturya - 31,000