Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Milli Takım UEFA ülke puanı sıralamasında son durum - UEFA ülke puanı neden önemli ? - Futbol Haberleri

        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum

        Avrupa'da haftayı 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapattık. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş evinde Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybetti. Galatasaray deplasmanda Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Hollanda'da Twente karşısında sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki en önemli rakibi Çekya 4 takımla yoluna devam ediyor. İşte ülke puanındaki son durumumuz...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2024 - 10:25 Güncelleme: 04.10.2024 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Futbolda gözler bir kez daha Avrupa’ya gidecek takım sayısı ve oynanacak eleme sayısına doğrudan etki eden UEFA ülke puanı sıralamasında...

        Avrupa'da bu hafta; Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ise Beşiktaş evinde Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybetti. Galatasaray deplasmanda Letonya ekibi RFS ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe ise Hollanda'da Twente karşısında sahadan 1-1 eşitlikle ayrıldı. Alınacak her galibiyet ve her puanın oldukça önemli olduğu haftayı temsilcilerimiz 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle tamamladı ve 400 puan alabildi.

        Türkiye, 2023-2024 sezonunda yakaladığı çıkışla 3 basamak yükselmişti.

        2

        Ülke puanı sıralamasında Türkiye'nin en yakın rakibi Çekya... Çekler, Avrupa'da haftayı 3 beraberlik, 1 mağlubiyet ile tamamladı.

        Takipte olduğumuz rakibimiz Çekya'nın temsilcilerinden Slavia Prag, Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart ile 1-1 berabere kaldı. Slavia Prag ise Avrupa Ligi'nde evinde Ajax ile yenişemedi: 1-1. Viktoria Plzen'in konuk ettiği Ludogorets maçında ise gol sesi çıkmadı. Konferans Ligi'nde Mlada Boleslav, FC Noah'a 2-0 yenildi.

        Yeni sezonda Avrupa kupalarında 4 takımla mücadele eden Çekler, alınan sonuçların ardından sıralamada Türkiye’nin önüne geçti. 2023-2024 sezonunu 9. basamakta bitiren Türkiye, yeni sezonda 1 basamak geriledi.

        3

        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        4

        İşte UEFA ülke puanı sıralaması

        1- İngiltere - 92,160

        5

        2- İtalya - 81,231

        6

        3- İspanya - 75,703

        7

        4- Almanya - 74,035

        8

        5- Fransa - 61,379

        9

        6- Hollanda - 56,566

        10

        7- Portekiz - 52,616

        11

        8 - Belçika - 46,000

        12

        9- Çekya - 40,450

        13

        10- TÜRKİYE - 37,300

        14

        11- Norveç - 32.250

        15

        12- Avusturya - 31,000

        16

        13- İsrail - 30,625

        17

        14- Danimarka - 30,075

        18

        15- Yunanistan - 30,000

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekmeğini kovalıyordu... Ustanın acı sonu!
        Ekmeğini kovalıyordu... Ustanın acı sonu!
        60 santimlik betonla öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        60 santimlik betonla öldürdü! Savunması "Pes" dedirtti!
        Hala, dayı çocuklarıydı... Kanlı arazi!
        Hala, dayı çocuklarıydı... Kanlı arazi!
        "Saplantılarından kurtul"
        "Saplantılarından kurtul"
        ABD'de 2005'ten bu yana en ölümcül kasırga!
        ABD'de 2005'ten bu yana en ölümcül kasırga!
        "Mourinho böyle bir adam..."
        "Mourinho böyle bir adam..."
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Bu çorba tariflerini hasta olduğunuzda mutlaka deneyin!
        Kirada zam farkı 30 puan
        Kirada zam farkı 30 puan
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        TCMB ne zaman faiz indirir?
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Hamaney'den 5 yıl sonra bir ilk
        Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        Yağış yok, sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
        Beyrut'ta çok sayıda patlama
        Beyrut'ta çok sayıda patlama
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Sorun sizde değil genetikte
        Sorun sizde değil genetikte
        Beşiktaş sonunu getiremedi!
        Beşiktaş sonunu getiremedi!
        Hollanda'dan 1 puanla dönüyoruz!
        Hollanda'dan 1 puanla dönüyoruz!
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        G.Saray'dan sürpriz puan kaybı!
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        İşletme müdürü, kadın çalışana kabusu yaşattı
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        Okan Buruk ve Batshuayi'nin cezası belli oldu!
        "Fenerbahçe bir puana üzülmeli!"
        "Fenerbahçe bir puana üzülmeli!"