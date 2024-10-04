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        Haberler Ekonomi Otomobil Manisa'da BYD'ye tahsis edilen arazide çalışmalar sürüyor - Otomobil Haberleri

        Manisa'da BYD'ye tahsis edilen arazide çalışmalar sürüyor

        Manisa'da yatırım kararı alan dünyanın önde gelen otomotiv firması BYD için tahsis edilen arazide altyapı hazırlıkları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 10:57 Güncelleme: 04.10.2024 - 10:57
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        Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde "7. Kısım" olarak adlandırılan bölgede, Çinli BYD için yer tahsis süreci tamamlandı.

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        Fabrika inşaatına ilişkin izin başvurularının yapılmasının ardından yaklaşık 160 hektarlık alanda Manisa Organize Sanayi Bölgesi ekiplerince arazi açma ve altyapı çalışmaları devam ediyor.

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        BYD'nin fabrika, AR-GE merkezi ve tedarikçi parkının içeren tesisi için alanda iş makineleriyle tesviye çalışmaları yapılırken diğer yandan bölgeye ulaşım için yeni yol güzergahları oluşturuluyor.

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        Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende Çinli BYD firması ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında, firmanın Türkiye'ye yatırımına ilişkin sözleşme imzalanmıştı.

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        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, BYD'nin 2026 yılında Manisa'da üretime başlayacağını açıklamıştı.

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