Arda Güler'e dev talip!
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler için çarpıcı bir transfer iddiası öne sürüldü. Avrupa'nın dev kulüpleri, Arda Güler'i yakın takibe aldı. İşte detaylar...
Real Madrid'de son dönemde yeterli derecede süre bulamayan Arda Güler için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Genç yıldızın sezon sonununa kadar forma süresi artmaması halinde takımdan ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu aktarıldı.
Fichajes'in haberine göre; Bayer Leverkusen, Arsenal ve Manchester City gibi dev kulüpler, Arda Güler'i yakın takibe aldı.
Haberinden detaylarında, Bayer Leverkusen'in Wirtz ile yollarını ayırması durumunda milli yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçeceği belirtildi.
Arsenal'in ise hem orta saha hem de sağ kanatta görev yapacak birini aradığı aktarılırken, Arda Güler'in iyi bir tercih olacağı yazıldı.
Son olarak Manchester City'nin ise genç yıldızı uzun vadeli bir yatırım olarak düşündüğü öne sürüldü.
Kevin de Bruyne'nin olası ayrılığına karşı Arda Güler'in iyi bir alternatif olduğu belirtildi.
19 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla 11 maçta toplam 292 dakika süre alabildi.
Transfermarkt'e göre yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösteriliyor.